Nesta quarta-feira (24), o Botafogo conheceu a sua primeira derrota na temporada 2024 em revés diante do Boavista, por 1 a 0, no Estádio Elcyr Resende. A partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Carioca foi decidida com gol de Sheldon, no primeiro tempo.

Boavista aproveitou momento oportuno para abrir placar diante de temporal

Com exceção de técnico e Patrick de Paula, Rafael e Savarino, o técnico Thiago Nunes optou pela força máxima para o duelo diante do Boavista do técnico português Filipe Cândido, semifinalista da Taça de Portugal 2022/23 pelo Nacional da Madeira.

No entanto, tudo indica que o treinador alvinegro escolheu a pior noite possível para o retorno de seus principais jogadores com muita chuva no Elcyr Resende, prejudicando o gramado e consequentemente a qualidade de jogo.

O Botafogo começou melhor e controlou mais a posse de bola no início buscando muito o lado esquerdo com Jeffinho atuando mais como assistente do que finalizador, mas sem nenhuma chance real de gol. Por outro lado, o Boavista conseguiu explorar uma das maiores fragilidades do adversário e abriu o placar aos 31 minutos.

Em cobrança de falta, Crystopher colocou a bola na entrada da pequena área em cobrança de lateral e o zagueiro venceu a marcação do Botafogo para testar firme e vencer o goleiro Gatito Fernández. A equipe mandante, que começou acuada, se organizou mais e não permitiu nenhuma chance de gol.

Botafogo não apresenta soluções em seu pior jogo na temporada

Com dez minutos de segundo tempo, o Boavista havia executado quatro alterações para rodar o elenco, mas Thiago Nunes manteve a mesma formação durante praticamente todo o segundo tempo, mesmo com a falta de qualidade na produção ofensiva pois a chuva diminuiu e a qualidade do campo melhorou.

As duas equipes equilibraram as ações no início, com o Botafogo controlando mais a posse de bola no restante do segundo tempo trocando passes no meio-campo, mas faltava avançar e principalmente explorar mais do repertório ofensivo além dos cruzamentos na área.

Aos 19', Jeffinho recebeu entre as linhas dentro da área em uma rara oportunidade de gol, mas acabou isolando o chute. Na sequência, o atacante recebeu no lado esquerdo da área e tentou a finalização, mas foi bloqueado.

Quando restavam dez minutos para o apito final, Thiago Nunes enfim mexeu na equipe com as entradas de Kauê, Janderson e Marçal (mais uma vez vaiado pela torcida alvinegra). Na reta final da partida, Raí e Júnior Santos foram acionados para a tentativa de uma improvável empate.

Aos 44 minutos do segundo tempo, o alvinegro enfim construiu uma boa chance de gol. Marçal lançou na área em cobrança de escanteio e Danilo Barbosa pegou a sobra na marca penal, mas o zagueiro bateu mal e finalizou em cima de André Luiz, na única chance real de gol antes da confirmação da derrota.

Tabela

Com a derrota, o Botafogo fechará a terceira rodada fora da liderança com 6 pontos, pois o Nova Iguaçu acumula 7 pontos e segue invicto no Carioca, jogando o alvinegro para a vice-liderança. O Boavista subiu na tabela e agora também possui 6 pontos, em 4º lugar.

Sequência

Na próxima rodada do Campeonato Carioca, o Botafogo recebe o Sampaio Corrêa-RJ no sábado (27), a partir das 16h, pelo horário de Brasília. Enquanto isso, o Boavista terá pela frente o Madureira, fora de casa, apenas na próxima terça-feira, dia 1º de fevereiro.