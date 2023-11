Botafogo fica no empate com Coritiba de forma inacreditável e fica mais distante do título brasileiro

Nesta noite de quarta-feira(29), o já rebaixado para a Série B Coritiba, recebeu o postulante ao título, Botafogo, no Couto Pereira. A partida foi marcada por duas expulsões de cada lado e com um roteiro inacreditável, as equipes empataram por 1 a 1.

Tiquinho Soares de pênalti abriu o placar aos 53 minutos do segundo tempo e no minuto seguinte, Edu empatou o confronto. Os jogadores do Botafogo saíram de campo estatelados e sem acreditar no que aconteceu. O sonho do título cada vez mais distante e difícil.

Duas expulsões

Precisando da vitória, o Fogão começou indo para cima e com um minuto Eduardo já fez o goleiro Pedro trabalhar. Inclusive essa era a estreia do guarda-redes do Coxa como profissional, ele tem apenas 19 anos e é formado nas categorias de base do clube. Mais um capítulo da batalha entre Eduardo e Pedro Morisco. No minuto 10, falta perigosa na entrada da área. O camisa 33 bateu no canto do goleiro que espalmou para escanteio.

Victor Sá também teve oportunidade de inaugurar o marcador, mas acabou parando na defesa tranquila do goleiro. O Coxa não se intimidou e começou a gostar aos poucos do jogo, principalmente com Marcelino Moreno. Na primeira chance, ele cobrou a falta com desvio de Adryelson para escanteio. Na batida do mesmo, quase que os mandantes abriram o placar. Junior Santos salvou o Glorioso de sair atrás do marcador.

A grande polêmica da etapa inicial foi com meia hora de jogo. Eduardo deu um carrinho por trás em Andrey e levou cartão amarelo. Contudo, o VAR solicitou revisão do árbitro da partida e após a análise, Eduardo foi expulso. Com um a mais, o Coritiba tomou conta do jogo. O clube alviverde empilhou chances perdidas, em especial com Diogo Oliveira e Marcelino Moreno.

O jogo ficou morno, o alvinegro carioca não conseguia passar do meio de campo e faltava qualidade para o Coxa abrir o placar; muitos erros de ambas as equipes. Até que o lateral esquerdo do Coritiba, Jamerson, aos 50 minutos, deu um carrinho no campo de ataque em Júnior Santos, impedindo o contra-ataque adversário e foi expulso direto. Agora os dois times estão com 10 jogadores em campo. No último lance, Júnior Santos soltou a bomba de fora e a bola pegou na rede pelo lado de fora.

Emoções após os 50 minutos

Por conta das expulsões na primeira etapa, os treinadores mexeram em suas respectivas equipes no intervalo. No Coxa entraram dois zagueiros: Reynaldo e Maurício Antônio; saíram Thalisson Gabriel e Robson. No Botafogo, Tiago Nunes fez apenas uma alteração e desfez a linha com três zagueiros. Bastos deu lugar para Hugo e assim o Glorioso ficou com uma linha de 4 na parte defensiva.

Botafogo com mais posse de bola e mais chegadas. Tiquinho quase marcou de cabeça no início, Marlon Freitas de longe arriscou por cima do gol e Júnior Santos parou na marcação. No minuto 15, em escanteio na área do Coritiba, Tiquinho Soares escorou para o meio e a bola chegou em Víctor Cuesta. Ele dominou e bateu em cima da marcação, com isso puxou contra-ataque para o Coxa. Contudo, Natanael escorregou e perdeu uma chance incrível.

A etapa final teve um hiato de quinze minutos na qual nada aconteceu. As duas equipes errando bastante e nenhum dos goleiros tiveram que trabalhar. Os técnicos tentavam mexer na dinâmica da partida. Carlos Alberto, Janderson, Luis Henrique e Lucas Fernandes entraram no decorrer do jogo. No Coxa, vieram a campo Edu, Garcez e Willian Farias. Todavia, o ritmo do jogo se manteve igual. O Glorioso abusava dos cruzamentos para dentro da área, mas efetividade alguma.

Quando tudo se encaminhava para o empate, Carlos Alberto foi derrubado por Kusevic dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Tiquinho foi para a cobrança e colocou a bola na gaveta do goleiro Pedro. O artilheiro do alvinegro no ano marca o gol que colocava o Botafogo de volta na briga pelo título.

O que o Glorioso não esperava é com a desatenção da equipe logo após o gol de Tiquinho. Natanael foi acionado sozinho pela direita e cruzou rasteiro para o atacante Edu livre de marcação empatar o confronto de carrinho. Simplesmente inacreditável.

Tabela e sequência

Com o empate o Botafogo assumiu a segunda colocação com 63 pontos e fica com três pontos atrás do líder Palmeiras. O Coxa mantém a vice-lanterna com 30 pontos e planeja a temporada de 2024. Na penúltima rodada, o alviverde viaja para o interior paulista enfrentar o Red Bull Bragantino no domingo (3), às 18:30, pelo horário de Brasília. No mesmo dia e mesma hora, o Glorioso recebe o Cruzeiro no estádio Nilton Santos.