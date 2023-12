Diante de sua torcida, Botafogo recebe o Cruzeiro para tentar manter chance de título

Botafogo e Cruzeiro se enfrentam em duelo válido pela 37a rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Nilton Santos, às 18:30h (de Brasília). O Glorioso tenta se manter vivo na briga pelo título após derrocada na reta final. Enquanto o Cabuloso precisa vencer para se livrar de uma vez por todas do rebaixamento.

Dos 76 jogos disputados em toda história, são 30 vitórias da Raposa contra 19 do Glorioso. O duelo conta com 27 empates. Na última vez que se encontraram, o duelo terminou empatado em 0 a 0, no Mineirão, ainda pelo primeiro turno da competição.

Em má fase, porém sonhando

O Botafogo vive péssima fase no campeonato, sem saber o que é vencer há nove jogos, o Glorioso viu sua ‘gordura’ ir embora e acabou sendo ultrapassado pelos seus concorrentes recentemente. O time comandado por Thiago Nunes ocupa a terceira posição na tabela, com 63 pontos somados. Inclusive,devido às baixas esperanças, botafoguenses, nas redes sociais, fizeram campanha para que o jogo contasse com baixo público. Ou, como eles mesmo denominaram, "público zero".

Tiago Nunes, comandando o time apenas pela quarta vez, ainda tenta a primeira vitória. Ele terá o retorno do volante Danilo Barbosa, suspenso contra o Coritiba, que vem sendo um terceiro zagueiro e um dos destaques do time. Por outro lado, Eduardo é desfalque, já que cumpre suspensão após vermelho no último confronto.

Provável escalação

Lucas Perri, Adryelson, Danilo Barbosa e Victor Cuesta; Tchê Tchê, Marlon Freitas, Gabriel Pires e Hugo; Victor Sá, Júnior Santos e Tiquinho Soares.

Escape à vista

O Cruzeiro, ao contrário do Botafogo, está na parte inferior da tabela. O Cabuloso apesar de ainda correr riscos, está quatro pontos à frente do primeiro time do Z-4, o Bahia. Hoje, ocupa a 14a colocação, com 45 pontos somados. O time comandado por Paulo Autuori depende apenas de si para se livrar do rebaixamento, que coincidentemente, desde que assumiu a equipe, a Raposa ainda não perdeu.

O treinador conta com alguns desfalques para o confronto, William, que cumpre suspensão. Seu provável substituto é Helibelton Palácios. Além disso, Mateus Vital é dúvida. Confirmados como desfalques, Matheus Jussa,Wesley, Rafael Bilu e Ramiro, todos no DM.

Provável escalação

Rafael Cabral; Palacios, Neris, Luciano Castan e Marlon; Lucas Silva, Japa e Mateus Vital (Ian Luccas); Matheus Pereira, Arthur Gomes e Bruno Rodrigues.

Arbitragem

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO)

Assistente 1: Nailton Junior de Sousa Oliveira (Fifa-CE)

Assistente 2: Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Rodolpho Toski Marques (VAR-Fifa-PR)