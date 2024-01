O Botafogo conquistou a segunda vitória seguida no Campeonato Carioca. O Alvinegro venceu o Bangu por 2 a 0, na tarde deste sábado (20), no Nilton Santos, pela segunda rodada da competição, com gols de Júnior Santos e Jeffinho. O time comandado pelo técnico Tiago Nunes alcançou a liderança, com seis pontos. O Alvirrubro, por sua vez, é o penúltimo e não tem nenhum ponto.

Botafogo domina primeiro tempo

Logo no primeiro minuto do jogo, o Botafogo pressionou o Bangu e obrigou o goleiro Gabriel Leite a trabalhar. Aos 02' minutos, Júnior Santos abriu o placar. Na jogada pela esquerda, Marçal fez a ultrapassagem, cruzou e o atacante completou para estufar as redes.

Ao longo da primeira etapa, o Botafogo continuou atacando, o Bangu tentou reagir, mas as redes não foram mais balançadas. O goleiro Igo Gabriel, do Alvinegro, e Gabriel Leite, do Alvirrubro, fizeram trabalho duro no Nilton Santos.

Botafogo coloca titulares no segundo tempo e amplia placar

No retorno para o segundo tempo, o Botafogo diminuiu a intensidade e o técnico Tiago Nunes promoveu mudanças. Aos poucos, o treinador colocou os titulares, mas o jogo esfriou e a etapa final teve poucas oportunidades. Entre elas, ao menos, saiu o segundo gol do Botafogo.

Aos 49' minutos, nos acréscimos, Matheus Nascimento disputou a bola no meio, deixou a sobra para Eduardo e o meio-campista lançou Jeffinho em profundidade. O atacante invadiu a área e finalizou na saída do goleiro Gabriel Leite para ampliar o placar. O Alvirrubro, por sua vez, precisando do resultado, não ameaçou o gol do arqueiro Igo Gabriel e saiu do Nilton Santos com a segunda derrota seguida.

Próximo jogo

Na próxima quarta-feira (24), o Botafogo visita o Boavista, às 21h30, no Eucyzão. O Bangu recebe o Nova Iguaçu, às 16h, no Estádio Moça Bonita. As partidas serão válidas pela terceira rodada do Campeonato Carioca.