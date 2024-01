Na noite deste sábado (27), o São Paulo venceu a Portuguesa por 1 a 0, em rodada válida pela 3a Rodada do Paulistão 2024, o gol tricolor foi marcado por Luiz Gustavo, ainda no primeira tempo.

Duas decisões pela frente

Após o duelo, o treinador Thiago Carpini projetou os próximos passos da equipe do Morumbi, afirmando estar pensando primeiro no Majestoso de terça-feira, e evitando focar na decisão da Supercopa do Brasil.

“Nossa primeira decisão é na terça-feira. Cada jogo do Paulista é uma decisão. Hoje foi uma que deixamos para trás. Estão vendo as dificuldades do Paulista. O início é muito ajustado e deve ficar ainda mais. Começar bem é importante e temos de valorizar muito essa nossa sequência. A partir de amanhã, vamos ver o que temos de melhor para essa partida. O elenco nos permite fazer mudanças.

Trio de Volta ?

O Comandante tricolor também esclareceu as dúvidas dos torcedores em relação a volta de três jogadores muito importantes dentro do elenco.

“Os outros não vinham treinando ainda com o elenco, equilibrando carga, tudo dentro do programado. Hoje pela manhã eles participaram normalmente das atividades. De agora em diante eles passam a ter mais condições de atuar, à medida que tenhamos o feedback também do atleta, se sentindo confiante. Acho que talvez seja um pouco precoce ainda (tê-los contra o Corinthians), mas a partir de amanhã vamos ter um feedback. James, Rafinha, Michel e Lucas treinaram com o grupo.

Gratidão

Foto: Divulgação/São Paulo

Um dos reforços do São Paulo para 2024, Luiz Gustavo marcou o seu primeiro gol com a camisa tricolor e falou sobre a sensação de balançar as redes do Morumbi.



"Sem dúvida é um dia de gratidão, agradeço ao São Paulo por abrir as portas para eu voltar para um grande clube. Me senti em casa, sabemos nossos objetivos, metas para o ano. Estou feliz de estar de volta ao meu país depois de muito tempo, sentir a atmosfera, me reconectar com minhas origens. Gratidão à torcida que me recebeu. Agora é nos preparar para os próximos jogos, uma semana importante, vamos nos preparar à altura para os desafios. Vou tentar fazer meu melhor todo dia, potencializar meus companheiros".

Próximo Compromisso

O São Paulo volta aos gramados na próxima terça-feira (30), em que terá um grande duelo contra o seu rival Corinthians, a equipe do Morumbi busca quebrar um tabu de nunca ter vencido na Neo Química Arena. O confronto é válido pela 4a Rodada do Paulistão 2024, e será realizado as 19h30.