O técnico Thiago Carpini, do São Paulo, foi critico a decisão da arbitragem de não validar o gol de Galoppo no jogo contra o Mirassol, nesta terça-feira(23),em jogo válido da segunda rodada do Paulistão. O lance, no início do segundo tempo, representaria a virada tricolor em Mirassol.

O argentino, que voltou a jogar após longo periodo fora dos gramados, por conta de contusão, marcou com menos de um minuto quando o placar apontava um tento para cada lado – Luiz Otávio marcou para o Mirassol, e Galoppo empatu ao final do primeiro tempo. No lance, porém, Calleri, impedido, aparece à frente do goleiro Muralha. Acionado pelo VAR, o árbitro Lucas Belotte entendeu que o camisa 9 atrapalhou o rival e, portanto, o gol não foi validado.

Carpini mediu as palavras e afirmou que para ele o lance foi legal. "Acho que tudo o que se fala demais acaba surtindo efeito negativo, ele não vai voltar atrás. Mas numa finalização boa do Galoppo acho dificil que a interferência de uma atleta foi o que evitou que o Muralha fizesse a defesa. É interpretativo, mas na minha opinião o gol foi legítimo."

Com o empate, o São Paulo foi aos quatro pontos, na liderança do Grupo D. No sábado, o time volta a campo para enfrentar a Portuguesa, em casa.

O técnico não respondeu se terá as voltas de James Rodríguez, Rafinha, Michel Araújo e Arboleda para essa partida. Os quatro treinam com restrições, sendo que os três primeiros ainda nem foram inscritos no Paulistão. "A gente tem controle de cargas e estamos procurando seguir à risca pela quantidade de jogos e pelo elenco que nos permite essa rodagem. Dessas situações a gente ainda precisa entender melhor na reapresentação a partir de quinta, ver o que tem de melhor pra (enfrentar) a Portuguesa e pra sequência."

Por outro lado, Carpini afirmou que Lucas ficará à disposição no fim de semana, após sentir dores na coxa na primeira rodada, nem viajou a Mirassol para se poupar do desgaste.