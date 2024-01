Santos e Água Santa irão se enfrentar pela quarta rodada do Campeonato Paulista de 2024. O duelo, que será disputado no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo, nesta quarta-feira (31), às 21h35, reserva uma história pouco conhecida. É a de Rhuan Ferreira, lateral do Netuno.

O jogador do Netuno tem passagem pela Vila Belmiro, quando ainda estava na base. Ele começou a jogar no Santos aos 14 anos, onde cresceu na geração com Rodrygo, Yuri Alberto e outros nomes conhecidos do futebol. Chegou a subir para o profissional em 2019 e trabalhou com Sampaoli, mas acabou negociado pelo Peixe junto ao Água Santa. Time que é de sua cidade natal, Diadema.

“Tenho um carinho enorme pelo Santos. É um clube maravilhoso que me abriu as portas para dar início ao meu sonho. Infelizmente a nossa história não terminou como gostaríamos, mas guardo boas lembranças e sempre estarei na torcida para o sucesso do clube. Venho acompanhando, sei que o Peixe passa por momentos difíceis, mas tenho certeza que voltará ao seu devido lugar”, diz Rhuan Ferreira.

O Netuno começou a temporada vencendo o RB Bragantino, fora de casa, por 1 a 0. Mas, após o resultado positivo na estreia, a equipe perdeu para o Botafogo-SP e depois ficou no empate diante do Santo André. Rhuan comenta a importância do próximo jogo para a equipe, que tem um calendário duro pela frente.

“Começamos o campeonato com jogos difíceis, o que já era esperado em um campeonato equilibrado como é o Paulista. Mas sabemos que podemos reverter tudo isso e sinto que estamos confiantes para o restante da disputa. Ainda é muito cedo para qualquer prognóstico, foram três rodadas. O jogo de amanhã é importante para nos dar moral, uma vitória pode nos passar bastante segurança”, finalizou o jogador.