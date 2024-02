Na noite desta quarta-feira (7), São Bernardo recebeu a Portuguesa em casa pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Com uma "entregada" da defesa, Matheus Régis aproveitou e marcou o único gol da partida, dando assim, a vitória para a equipe Bernô.

Como fica

A vitória leva o São Bernardo à segunda posição no Grupo D, com 11 pontos, dois a mais do que o Novorizontino, que perdeu na rodada. Já a Portuguesa continua com três, em terceiro lugar no Grupo A e primeiro time fora da zona de rebaixamento, à frente apenas de Corinthians (no saldo de gols) e Santo André.

Última vitória Lusitana

A única vitória lusitana no torneio aconteceu na estreia, quando superou a Inter de Limeira de virada por 3 a 2, como visitante. Desde então, a Portuguesa acumulou derrotas para Red Bull Bragantino, São Paulo, Ponte Preta e agora São Bernardo.

Zaga vacilou

O Bernô venceu com um gol de Matheus Régis, logo aos sete minutos de jogo, após falha bizarra de Diogo Silva na saída de bola ele deu a bola no pé do atacante rival, dentro da área. Com 7 minutos a defesa lusitana cometeu uma lambança. O zagueiro errou a saída de bola de forma bisonha, entregou a bola nos pés de Matheus Régis, que sem facilidade balançou as redes, 1 a 0. O zagueiro, que recebia sua primeira oportunidade, protagonizou um lance inexplicável.

Próximos controntos

Pressionada, a Portuguesa voltará a campo na tarde do próximo domingo (11), às 16h, contra o Corinthians, na Neo Química Arena. O Alvinegro, assim com a Lusa, venceu apenas na estreia e perdeu as partidas seguintes e está bastante pressionada. A diferença é que a Rubro-Verde tem um jogo a menos, que será contra o Palmeiras.

São Bernardo entra em campo no próximo sábado (10), fora de casa, contra o Redbull Bragantino, que está em primeiro colocado no grupo C.