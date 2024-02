Neste sábado (3), Água Santa e Mirassol se enfrentarão na quinta rodada do Campeonato Paulista de 2024 no Estádio do Canindé, devido às condições precárias do gramado na Arena Inamar, casa do Netuno. O jogo está marcado para as 18h.

Como está o Netuno?

O técnico Bruno Pivetti enfrenta desafios na montagem da equipe, pois o lateral-esquerdo Gabriel Inocêncio, titular incontestável nos quatro jogos, está suspenso após receber o terceiro cartão amarelo. Rhuan é a opção para a posição. Outra ausência é o volante Igor Henrique, expulso no último confronto com o Santos. Kady, frequentemente substituto, e Thiaguinho são as opções para sua substituição.

Como está o Leão?

O técnico Mozart Santos não enfrenta desfalques ou jogadores pendurados. Contudo, ele pondera sobre a possibilidade de poupar jogadores devido à sequência de partidas. A dúvida paira sobre a escolha entre Chico Kim e Neto Moura no meio-campo, ambos se recuperando de lesões.

Desempenho dos times na competição

Após vencer na estreia contra o Red Bull Bragantino, o Água Santa não conquistou mais vitórias. Sofreu derrota para o Botafogo em casa, empatou sem gols com o Santo André fora e perdeu novamente para o Santos em casa. Com quatro pontos, o time está na lanterna (4º) do Grupo B, atrás de Palmeiras (10), Ponte Preta (5) e Guarani (4).

A situação do Mirassol é distinta. Após três empates preocupantes, o time se recuperou com a primeira vitória. Os empates foram contra Ponte Preta fora, São Paulo e Novorizontino em casa, todos por 1 a 1.