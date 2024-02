Na tarde deste domingo (11), a Inter de Limeira superou o Botafogo-SP pela sétima rodada do Paulistão 2024. No Estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira (SP), os donos da casa triunfaram por 2 a 0, conquistaram a terceira vitória consecutiva e deram passo importantíssimo na luta por uma classificação para o mata-mata do torneio estadual. Os gols da vitória do alvinegro foram marcados por Buchecha e Bochecha.

VITÓRIA DO LEÃO

A Inter de Limeira dominou boa parte do jogo no Estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira (SP). Os donos da casa abriram o placar aos nove minutos, com Lucas Buchecha.

A equipe comandada por Júnior Rocha seguiu propondo jogo e, aos 36, conseguiu ampliar o marcador com Gustavo Bochecha.

Na segunda etapa, a partida caiu de ritmo e o Leão do Interior conseguiu garantir os três pontos.

SITUAÇÃO NA TABELA

Com a vitória, a Inter de Limeira chegou a 10 pontos e é vice-líder do grupo C, um ponto atrás do RB Bragantino. O Botafogo-SP, por outro lado, segue na última posição do grupo D, com oito pontos.

PRÓXIMOS PASSOS

Na próxima rodada, a Inter de Limeira enfrenta o Novorizontino, na quinta-feira, às 19h. Já o Tricolor recebe o Corinthians, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), na quarta-feira, às 21h35.