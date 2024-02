Nesta tarde de domingo (11), a Inter de Limeira recebe o Botafogo-SP no Estádio Major José Levy Sobrinho, localizado na cidade de Limeira. O confronto válido pela sétima rodada do Campeonato Paulista acontecerá às 16h no horário de Brasília.

Disputa equilibrada:

Ambas equipes tem 2 vitórias no Paulistão e buscam a terceira neste confronto. A Inter teve um começo conturbado no campeonato, mas ganhou força ao longo das rodadas e tem retrospectivo positivo das últimas 3 partidas.

Venceu os últimos 2 jogos contra o Guarani, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa e em casa, contra o São Bernardo. Empatou também contra a Ponte Preta no estádio Moisés Lucarelli, na quarta rodada do Paulista.

Já o Botafogo vem de sequência variada sendo 1 vitória, 1 empate e 1 derrota nos últimos 3 confrontos. Saiu vitorioso da partida com expulsões contra o Santo André, empatou com o Ituano no Estádio Novelli Júnior e amargou com derrota em casa por 3 a 0 para a Macaca.

Retrospecto:

As equipes se enfrentaram pelo Campeonato Paulista, Paulista A2 e Série B e tem retrospecto equilibrado. Foram 45 duelos, sendo 18 vitórias do Botafogo, 15 empates e 12 vitórias da Inter de Limeira.

Confira os últimos três confrontos:

Botafogo-SP 3 a 0 Inter de Limeira - Campeonato Paulista A1 2022

Inter de Limeira 3 a 0 Botafogo-SP - Campeonato Paulista A1 2022

Botafogo-SP 2 a 1 Inter de Limeira - Campeonato Paulista A1 2020

Provável escalação das equipes:

Inter de Limeira: Max Walef; Felipe Albuquerque, Diego Jussani, Maurício e Zé Mário; Emerson Santos, Lucas Buchecha, Gustavo Bochecha e Juninho; Éverton Brito e Quirino.

Técnico: Júnior Rocha.

Botafogo-SP: João Carlos; Fábio Sanches, Bernardo Schappo e Lucas Dias; Wallison, Matheus Barbosa, Leandro Maciel, Alex Sandro e Jean Victor; Douglas Baggio, e Tiago Alves.

Técnico: Paulo Gomes.

Inter de Limeira: Zé Carlos, João Paulo Silva e Rafael Silva.

Botafogo-SP: Victor Souza, Robinho e Leandro Pereira.



Arbitragem:

Árbitro: Ilbert Estevam da Silva

Árbitro Assistente 1: Daniel Luis Marques

Árbitro Assistente 2: Jose Lucas Candido de Souza

Quarto Árbitro: Matheus Delgado Candançan

Árbitro de Vídeo (VAR): Adriano de Assis Miranda