Na tarde deste domingo (11), em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Paulista,, o Corinthians venceu a Portuguesa por 2 a 0, na Neo Química Arena. Com gols de Maycon e Yuri Alberto.

Sobre a vitória

“Foi um pequeno passo, o caminho que temos pela frente, acertamos, erramos, não é em dois dias que se constrói uma equipe. Esta equipe tem talento, mas precisa competir sempre. Se fizermos isso, temos muita gente aqui que pode resolver jogos”.

Chegada recente

“Nestes dois dias fui eu que fiz muita questão de hoje estar aqui presente. Não se faz tudo em dois dias, mas se dá o mínimo de organização com e sem bola, podemos trabalhar o que é início de pressão, bloco médio, bloco baixo. Definir comportamentos, início de construção e tiro de meta. Há muitos comportamentos a serem trabalhados, e a bola parada que é fundamental, porque pode determinar jogos para um lado”.

“Estou muito feliz por aquilo que eles se comprometeram a fazer, foi quase contra o relógio. Mas tentaram fazer sempre tudo, há acertos, há erros, mas eles competiram. Por isso eu, como treinador, estou muito agradecido a eles”, completou o técnico

Sobre Matías Rojas

“Sobre a última pergunta, a saída do Pedro e entrada do Matías, foi para fazer exatamente o que foi pedido ao Yuri, criar a superioridade do jogo em apoio naquele lado em profundidade, principalmente quando estávamos criando baixo com o Fagner. São características diferentes, o Yuri gosta de atacar o espaço, e o Matías de jogo interior e de controle. Mas estou muito feliz, porque os dois dentro do que foi pedido fizeram muito bem, porque têm qualidade”.

Líderes da equipe

“Sobre Maycon, Fagner, Cassio... O Fagner faz um jogo interessante, sofre o pênalti, o Maycon assume porque ele estava no plano a ser o primeiro batedor, e o importante não é quem bate. Os grandes jogadores neste momento é que se vê quem é corajoso. E o Fagner, o Maycon, neste caso, o Yuri voltou e o Cássio que sempre que foi necessário uma intervenção feliz e de grande qualidade. Este é o caminho, jogadores competitivos, solidários, que estão imbuídos no espírito e uma causa que se chama Corinthians”.

Dois atacantes

“Vou da ruma novidade, é que no Cuiabá nunca joguei com dois centroavantes. As dinâmicas dependem de movimento entre lateral, médio e extremo, é o que dá a variação entre apoio e profundidade e na direita o Yuri fez bem isso. Quando o médio baixa, ele tem o jogo interior. Mantemos sempre a largura e profundidade, e o Pedro a marcar para afundar a linha do adversário. Criamos isto em dois dias, temos claramente os comportamentos que queremos para a equipe. Temos de repetir, repetir, até consolidar nossa forma de jogar e o Corinthians tem jogadores de muita qualidade. Quanto mais qualidade tivermos, melhores são para esta forma, por isso foi uma das coisas que me fez aceitar vir, a qualidade destes jogadores”.

Próximo jogo

O Corinthians encara o Botafogo-SP, fora de casa, na quarta-feira (14), às 21h35.