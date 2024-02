A tarde desse sábado (17) foi de vitória tricolor sobre o Madureira. A vitória por 1 a 0 no Maracanã veio com gol de Lelê, que chegou aos 5 gols em 7 jogos no ano.

Além do clima vitorioso, a coletiva de imprensa pós-jogo foi recheada de questionamentos acerca do próximo grande desafio do Fluminense: a LDU no Equador.

O tricolor fará o duelo de ida da Recopa Sul-Americana no estádio Casa Blanca, em Quito, no Equador. O confronto definirá se o tricolor terá vida fácil no jogo da volta, no Maracanã, no próximo dia 29/02.

"Eu não vejo uma relação desse jogo com o jogo da LDU."

Eduardo Barros foi categórico ao descartar qualquer relação entre a vitória sobre o Madureira com o iminente duelo contra a LDU. Quando perguntado por nós sobre a possibilidade de o jogo de hoje servir como laboratório para a montagem e preparação desse elenco que viajará a Quito, Eduardo disse o seguinte:

"Eu não vejo uma relação desse jogo com o jogo da LDU. Hoje, essa era a melhor equipe que a gente tinha que colocar, levar a campo, pensando em todos os aspectos que a gente precisa considerar quando a gente vai para uma partida. Essa era a melhor equipe. A gente deixou treinando jogadores que a gente entendia que era importante treinar e trouxemos jogadores que jogaram contra o Vasco para serem utilizados ao longo do jogo, como aconteceu. O jogo da LDU é um jogo à parte, a gente comemora a vitória de hoje frente à equipe do Madureira, a gente descansa amanhã já se preparando, o staff e a comissão técnica, para a semana que se inicia com os dois grandes compromissos que a gente tem: LDU e Flamengo. A partir de segunda-feira, todos os movimentos que a gente vai fazer é pensando primeiramente no jogo da LDU, para colocar a melhor equipe que a gente tiver para essa primeira partida."

Eduardo Barros esteve à frente do Fluminense hoje por conta da suspensão de Fernando Diniz, expulso diante do Vasco na última quarta-feira (14). Foi sua primeira partida comandando o elenco profissional em 2024, apenas sua segunda em toda sua trajetória pelo tricolor.