Neste domingo (4), o Fluminense terá pela frente o Boavista em duelo válido pela 6ª rodada do Campeonato Carioca, no Estádio Elcyr Resende, em Bacaxá. O duelo entre as equipes será iniciado a partir das 16h, pelo horário de Brasília.

O Fluminense iniciou a rodada na liderança com 13 pontos na tabela de classificação do estadual e pode ainda mais a vantagem para a vice-liderança, atualmente pertencente ao Botafogo, que cedeu empate ao Nova Iguaçu após estar vencendo por 2 a 0.

Do outro lado, o Boavista ocupa a 5ª posição da tabela com 9 pontos e sonha em tentar seguir vivo na briga por uma vaga às semifinais, onde o Nova Iguaçu surge como possível surpresa após bons resultados nos confrontos mais difíceis.

Fluminense pode disparar na liderança

Na primeira partida da temporada com o elenco principal sob comando do técnico Fernando Diniz, o Fluminense conquistou uma vitória de virada por 4 a 1 diante do Bangu com excelente desempenho ofensivo (27 finalizações), sobretudo no segundo tempo.

A manutenção da escalação titular base e campeã da Libertadores serviu para manter o entrosamento entre os jogadores, facilitando na construção das jogadas de velocidade no setor ofensivo, mantendo as características tradicionais da equipe.

Para o duelo contra o Boavista, Diniz não deve surpreender e todos os 11 titulares devem ser mantidos na escalação inicial para um dos últimos testes visando a disputa da Recopa Sul-Americana contra a LDU.

Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Santos, Felipe Melo e Marcelo; André, Martinelli e Ganso; Jhon Arias, Cano e Keno.

Boavista segue apostando na solidez

Do outro lado do confronto, o Boavista entrará em campo mostrando um desempenho sólido e positivo neste início de estadual, apesar da surpreendente derrota para o Madureira após três vitórias consecutivas (incluindo vitória diante do Botafogo).

Outro destaque da equipe consiste na valorização do jogo coletivo através da filosofia do técnico português Filipe Cândido. Todos os cinco gols na temporada do Campeonato Carioca foram marcados por diferentes jogadores, mas o grande destaque mesmo consiste no meia Crystopher, eficaz na construção da fase ofensiva.

Boavista: André Luiz; Raul Cardoso (Mateus Ludke), Sheldon, Mizael e Pablo Maldini; Ryan Guilherme, Léo Costa e Erick Flores; Jeffinho, Gabriel Conceição e Cristian.

Arbitragem

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz

Assistente 1: Rafael Sepeda de Souza

Assistente 2: Juliana Martins Gomes