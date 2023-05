Eduardo Barros lamenta gol sofrido pelo Fluminense: "lance isolado"

O Fluminense visitou, na tarde deste domingo (28), o Corinthians, na Neo Química Arena, pela oitava rodada do Brasileirão. Em São Paulo, o Tricolor carioca foi surpreendido pelo Timão e saiu derrotado por 1 a 0, com gol marcado por Róger Guedes, aos 13 minutos da etapa complementar.

Durante todo o primeiro tempo, o Fluzão envolveu o Corinthians com sua troca de passes rápidos e objetivos. Na segunda etapa, o time das Laranjeiras não conseguiu manter o desempenho e saiu com o resultado adverso. Questionado pelo repórter Pedro Cunha, da VAVEL Brasil, Eduardo Barros, treinador inetrino da equipe que substituiu Fernando Diniz, suspenso, comentou sobre a queda de rendimento e sobre o resultado em Itaquera:

"Dado o controle que a gente teve no primeiro tempo,era natural que o adversário viesse com uma outra proposta. Eles subiram mais a marcação do que fizeram no primeiro tempo e o jogo igualou. O controle não passou para o lado do oponente. No momento em que o jogo estava igual, estavamos encontrando os melhores movimentos para serem feitos no segundo tempo e num lance isolado, de aremesso lateral, cedemos um contra-ataque em uma bola que poderiamos ter evitado. Esse contra-ataque gerou o gol. Foi uma boa jogada do Corinthians que a gente facilmente poderia ter evitado. Depois disso a torcida veio junto, a gente tinha a posse, mas menos controle. Em certo momento a gente reassume o controle e cria ótimas oportunidades reais de gol. Não fomos precisos em transformar essas oportunidades em gols de fato. Com a equipe buscando o gol de empate, a gente acaba sofrendo o segundo gol. Foi um risco que se sofre quando se perde um jogo".

O treinador também comentou sobre a atuação da equipe no jogo:

"Se os adversários realmente tivessem entendido como neutralizar o Fluminense, não teríamos conseguido 22 finalizações e, salvo engano, oito chances reais de gol. Não fomos eficientes hoje".

Eduardo Barros cobra melhora na produtividade do Fluminense

"Talvez nos outros jogos tenha faltado mais entrosamento, na altitude, por exemplo, apesar dos efeitos na altitude. Nos faltou um pouco mais de profundidade contra o Botafogo, quando fomos muito eficientes para quebrar a primeira linha do Botafogo, mas pouco produtivo para poder terminar as jogadas. Finalizamos pouco (três vezes) se comparar ao que produzimos hoje. É uma questão que está no nosso radar. Essa equipe vocês conhecem a identidade do jogador, que é muito ofensiva, muito vertical, uma equipe que sabe controlar o jogo, criando situações de gol, como fizemos hoje. É um problema que, se Deus quiser, solucionamos em breve", finalizou Eduardo Barros.

O Fluminense volta a campo nesta quinta-feira (01), em duelo diante do Flamengo, no Maracanã, pela partida de volta das oitavas de finais da Copa do Brasil. O primeiro confronto terminou com um empate sem gols, deixando o jogo decisivo em aberto. Pelo Brasileirão, o Time de Guerreiros enfrenta, em casa, o Red Bull Bragantino, no próximo domingo (04).