Eduardo Barros celebra vitória do Fluminense sobre Bahia no Maracanã: "Merecida virada"

A vitória de virada do Fluminense, por 2 a 1, sobre o Bahia, na noite deste sábado (24), no Maracanã, pela 12ª rodada do Brasileirão, foi bastante celebrada pelo auxiliar técnico Eduardo Barros. Após a entrevista, o assistente do técnico Fernando Diniz, que cumpriu o primeiro jogo de suspensão, comentou sobre o desempenho do Tricolor nas duas etapas da partida.

Eduardo Barros explica virada de chave do Fluminense

"O gol a seu favor ou sofrido muda o jogo. A equipe que sofre o gol tende a se lançar mais. A equipe que fez o gol, muitas vezes não precisa assumir uma postura ofensiva. Especialmente pelo momento que a gente está vivendo de muitas vezes, até bons jogos, mas com resultados não acompanhando o desempenho da equipe. Como por exemplo o jogo do Corinthians e River Plate", iniciou Eduardo Barros, que completou:

"Porque quem acha que vai chegar no Monumental e empurrar o River no seu domínio com 90 mil pessoas e fazer o jogo de imposição, não entende a complexidade do futebol. A gente tendo feito o que fez contra o River aqui, criando inúmeras oportunidades de gols, como nós criamos, como por exemplo o gol do Lima contra o Goiás. Não é fácil produzir cinco ou seis chances reais de gol contra o River Plate. Como não é fácil fazer os 30 minutos iniciais contra o Bahia, quando obrigamos o Danilo (Fernandes) a fazer um volume de defesas muito alto. Salvo engano acertamos onze finalizações no alvo, um número expressivo".

Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

"E o gol, combinando com o momento que a gente vive, afetou a equipe emocionalmente. Nós tivemos um hiato que não conseguimos sustentar o bom desempenho, que vinha apresentando. Apesar da expulsão (de Nino), a equipe terminou o primeiro tempo apresentando sinais de recuperação de conseguir ficar com a bola e de conseguir manter uma postura não agressiva. No intervalo fizemos os ajustes que precisávamos fazer para voltarmos, mesmo com um jogador a menos, mas com uma postura agressiva. A equipe foi brilhante nos minutos iniciais do segundo tempo e conseguiu uma merecida virada que conseguimos sustentar até o final do jogo", concluiu.

Próximo jogo

Na próxima terça-feira (21), o Fluminense recebe o Sporting Cristal, às 21h, no Maracanã, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. O Bahia pega o Grêmio, no próximo sábado (1), às 18h30, pela 13ª rodada do Brasileirão.