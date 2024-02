A equipe do Hercílio Luzvoltou a vencer após quatro rodadas no Campeonato Catarinense,. Peça-chave para o resultado positivo do Leão do Sul foi o volante Jean Martim que marcou seu primeiro gol com a camisa do clube, sendo também o primeiro tento do jogo, bem no final do primeiro tempo. O atleta comentou sobre esse momento.

“Uma sensação única. Faz tempo que trabalho para esse momento e graças a Deus pude concretizar esse feito, além de ajudar minha equipe, o que é o mais importante para mim. O Hercílio é o meu clube do coração, time de onde cresci. Poder marcar foi realmente muito especial. Espero que venham mais outros gols”, disse.

Perto dos 100 jogos como profissional, Jean passou pela dupla Figueirense-Avaí, e também somou passagens por Vila Nova e ABC. Esse ano foram cinco jogos no Campeonato Catarinense, sendo quatro deles como titular.

Com o triunfo, o Hercílio subiu para a sétima colocação na tabela, com nove pontos em sete jogos, quatro pontos atrás do segundo colocado (Marcílio Dias) e nove atrás do líder Criciúma. Essa semana o time terá pela frente o Nação e o Brusque. O volante também comentou sobre essa sequência.

“Nós estamos encarando cada partida como se fosse uma final. Evitamos pensar nos próximos dois, cinco jogos e sim nos próximos três pontos que temos que conquistar. O objetivo daqui para frente será sempre vencer. Com isso em mente vamos alcançar todos os nossos objetivos”, finalizou o atleta.