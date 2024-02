O Sampaio Corrêa-RJ recebeu hoje (31) a equipe do Flamengo e acabou sendo derrotado por 2 a 0 com gols de Gabigol e Bruno Henrique.

Primeiro tempo com gols

A equipe Rubro Negra mesmo fora de casa, começou a partida com força total indo para cima do Galinho da Serra, aos 07 minutos de partida, uma bola é levantada na área, David Luiz sobe mais alto que todo mundo, cabeceia forte mas o goleiro Leandro Martins faz uma bela defesa. Logo aos 8 minutos, o Flamengo começa uma tabela rápida, o Gerson sofre uma falta na entrada da área, De La Cruz bate direto, Leandro Martins espalma, ela acaba caindo nos pés do Bruno Henrique, que só empurrou para o fundo das redes, abrindo o placar da partida. O Flamengo seguiu pressionando e aos 13 minutos teve uma outra chance, após um escanteio cobrado na área, Léo Pereira desviou na primeira trave, a bola sobrou para Erick Pulgar, que finalizou no travessão. Aos 21 minutos, o Bruno Henrique acelerou pela ponta esquerda, tocou no Gerson, que cruzou na área para o Arrascaeta, que tentou um voleio, mas a finalização saiu mascada e ficou nas mãos do Leandro Martins. Aos 30 minutos, o Rubro Negro teve uma outra oportunidade, após uma falta ensaiada cobrada na entrada da área, Arrascaeta ajeitou para Gabigol finalizar forte para o gol, a bola desviou na barreira e ia enganando o goleiro que conseguiu fazer uma bela defesa com a ponta dos pés. Aos 41 minutos do 1° tempo, Arrascaeta ganhou uma disputa de bola com o defensor do Sampaio Corrêa-RJ, tocou no Gabigol que invadiu a área sem marcação e finalizou tirando do goleiro, encerrando assim sua seca de gols.

Segundo tempo duro

Já na 2° etapa, o Sampaio Corrêa foi quem começou tendo oportunidades, o Galinho da Serra, chegou com Paulo Vitor, que acelerou pela ponta, cruzou na área da equipe rubro negra, mas o David Luiz conseguiu afastar. O Flamengo armou um rápido contra-ataque com De La Cruz, que achou o Gabigol livre na entrada da área, mas o camisa 10 demorou demais para definir a jogada e na hora que finalizou o defensor conseguiu travar o chute. Aos 11 minutos do 2° tempo, Arrascaeta finaliza forte para o gol, mas o goleiro Leandro faz uma bela defesa em dois tempos. Aos 28 minutos, o Sampaio Corrêa-RJ respondeu, após uma falta de Allan em Abner, Marcelo levantou a bola na área, Thuram cabeçeou para o alto e a bola ficou nas mãos do goleiro Rossi. Aos 32 minutos, Rayan sofreu uma falta próxima a área do Galinho da Serra, Léo Pereira cobrou por cima do travessão. Aos 35 minutos, Luiz Araújo driblou o marcador, finalizou forte para o gol, mas o Leandro conseguiu fazer a defesa.

Classificação e próximos jogos

Com essa vitória, o Flamengo vai para o 5° lugar na tabela do Campeonato Carioca com 8 pontos, ficando atrás do Boa Vista por um ponto de diferença. Já o Sampaio Corrêa-RJ permanece em 11° primeiro com 1 ponto com um jogo a mais que o Bangu.

No próximo domingo (04) o Flamengo tem um clássico contra o Vasco, a partida acontecerá em São Januário, às 19h00 (horário de Brasília), pela sexta rodada do Carioca.

O Sampaio Corrêa-RJ também volta a campo no domingo (04), contra a equipe do Volta Redonda, precisando vencer para conquistar uma posição melhor na tabela, a partida acontecerá às 15h45 (Horário de Brasília), no Lourival Gomes, partida válida pela sexta rodada do campeonato.