Na abertura da oitava rodada da Taça Guanabara nesta quarta-feira (14), o Botafogo viaja até Raulino de Oliveira para encarar o Volta Redonda em jogo importante para a sequência do clube neste início de temporada.

Os mandantes estão dois jogos sem vencer e precisam da vitória para ainda sonhar com o 4º lugar, hoje ocupado pelo Vasco com quatro pontos acima. Do outro lado, o alvinegro está em quinto lugar, fora da zona de classificação às semifinais após três jogos seguidos sem vencer.

O duelo entre Volta Redonda e Botafogo será disputado a partir das 19h, pelo horário de Brasília, com transmissão do Bandsports na TV fechada e pelo canal GOAT no YouTube.

Botafogo tenta espantar irregularidade em testes finais antes da Libertadores

Tendo conquistado apenas uma vitória em cinco jogos, o Botafogo do técnico Tiago Nunes está flertando com a mesma instabilidade que marcou o melancólico encerramento da temporada anterior. A falta de resultados pode fazer o alvinegro disputar a Taça Rio pela 2ª vez seguida.

A chegada de Luiz Henrique ficou marcada positivamente mesmo com a derrota no clássico para o Flamengo, mostrando muita qualidade técnica e bom comportamento tático enquanto esteve em campo, além de Mateo Ponte na lateral-direita. Porém, o uruguaio Damián Suárez estará fora do jogo desta quarta-feira pois ainda não está regularizado.

Restando exatamente uma semana para o início da 2ª fase da Conmebol Libertadores, o Botafogo deve entrar com força máxima. Tchê Tchê deve retornar ao meio-campo após a chegada de um lateral-direito, fazendo Danilo Barbosa e Marlon Freitas disputarem vaga de titular. Com o problema na lateral resolvida, Tiago Nunes deve tentar implementar o seu tradicional estilo de jogo ofensivo.

Provável escalação: Gatito; Mateo Ponte, Bastos, Alexander Barboza e Hugo; Danilo Barbosa, Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos (Luiz Henrique), Victor Sá e Tiquinho Soares.

Volta Redonda segue sonhando com G-4

Enquanto isso, o Volta Redonda não descansou no período carnavalesco e disputou um jogo atrasado da segunda rodada contra o Flamengo no Maracanã. O rubro-negro abriu o placar rapidamente com Gabigol, mas os gols decisivos que decretaram a derrota por goleada ocorreram apenas na reta final do jogo.

Para esta "decisão", o técnico Felipe terá praticamente todos os jogadores à disposição com as apostas mais uma vez concentradas nos pontas MV e Vinícius Moura, além do centroavante Ítalo.

Provável escalação: Paulo Henrique, Wellington Silva, Bruno Barra, Augusto e Sanchez; Danrley, Léo Silva e MV; Vini Moura, Robinho e Ítalo.

Arbitragem

Árbitro: André Rodrigo Rocha

Assistente 1: Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis

Assistente 2: Daniel do Espírito Santo Parro

4º árbitro: Lucas Coelho Santos

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho