O Palmeiras está classificado para as quartas de finais do Campeonato Paulista! Na noite deste sábado (24), o Verdão venceu o Mirassol por 3 a 1 de maneira convincente e se manteve invicto na temporada 2024.

Após a partida, o técnico Abel Ferreira concedeu entrevista coletiva na Arena Barueri e começou prestando sua solidariedade ao Fortaleza Esporte Clube, alvo de uma tentativa de homicídio generalizado por parte de vândalos 'torcedores' do Sport.

"Em primeiro lugar, gostaria de manifestar minha solidariedade ao Fortaleza, jogadores e treinador. Todo o staff. Quando vi as imagens fiquei realmente assustado. Esses episódios mancham as coisas boas do futebol brasileiro. A única coisa que eu peço, se é que posso pedir, é que as entidades responsáveis sejam exemplares. Exemplares! Sinceramente, o futebol brasileiro merece", ponderou Abel.

Questionado sobre a forma como a equipe atacava, o técnico português dissertou sobre a postura tática palmeirense dentro de campo.

"Temos o Veiga na meia direita, Zé na meia esquerda. Aníbal e Rios ajudando na construção por trás. Uma forma híbrida do Rocha atacar pela direita... Eu entendo que temos que criar outras alternativas, mas vocês são inteligentes. A forma de atacar tem a ver com a características dos jogadores. Infelizmente, Dudu e Bruno estão lesionados. Pontas... Temos jogadores com muita juventude. Estêvão e Luis estão chegando, Breno, quando entra, é sempre essa máquina. Nós não temos pontas com essa experiência toda, temos que nos ajustas nas peças que temos", analisou.

Ainda sobre a partida, o treinador comentou sobre a atuação do goleiro Weverton. O arqueiro alviverde havia falhado no empate contra o Corinthians e, dessa vez, fez partida de destaque diante do Mirassol.

"Primeiro, fico contente porque ele é humano. Ele erra, eu também erro. Segundo, felizmente nós temos um goleiro que faz defesa de títulos e de pontos. Como humano que é, como os melhores goleiros do mundo, às vezes mete seus frangos. É humano! Eu disse zero para ele. Quando ele fez a defesa contra o Botafogo, que foi tão importante, disse zero também. Ele sabe que os colegas confiam nele, sabe que o treinador confia nele, sabe que o Palmeiras confia nele. Temos que aprender a lidar com as críticas e com a emoção dos torcedores. A torcida tem todo o direito de se manifestar. As redes sociais tem um impacto terrível. Há muitos influencers, pessoas que fazem fortunas atrás de um telefone. E está certo, o futuro caminhará por aí. Quem joga no Palmeiras sabe que a pressão é máxima, a responsabilidade é máxima. Se não ganhar de 4 ou 5, não serve. E temos que continuar tantos títulos quanto ganhamos agora", ponderou.

Questionado pelo repórter Pedro Cunha, da Vavel Brasil, sobre o poder de reação da equipe Abel ressaltou a importância do torcedor no caminho palestrino.

"Agradecer aos torcedores, porque ajudam muito. Quando sofremos gol, cantam a nossa música que somos o time da virada e do amor. Sei que vocês não gostam que aconteça muitas vezes, também não gosto (risos), mas esta música acalma o coração e a cabeça e vamos atrás do resultado, como hoje, viramos de 0 a 1 para 3 a 1. Somos o time da virada, o time do amor".

"Não queremos passar por estes momentos, mas todos passam e temos a força mental, não só pela comissão técnica, mas pela força dos torcedores. Se posso falar, é muito obrigado pelo vosso apoio. Espero que não aconteça muitas vezes, mas não controlo. Esta canção nos ajuda imensamente, na minha memória, dos jogadores, esta não vai ser só a Terceira Academia, mas o time da virada e do amor", finalizou.

Com 21 pontos e na liderança geral do Paulistão, o Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira (28), contra a Portuguesa, no Estádio do Canindé. O Verdão já está classificado para as quartas de finais da competição.