Palmeiras e Mirassol se enfrentam neste sábado (24), pela décima rodada do Campeonato Paulista 2024. O jogo será realizado na Arena Barueri, e tem início às 18h (horário de Brasília), com transmissão da CazéTV no YouTube e Paulistão Play no streaming. Essa é mais uma partida realizada longe do Allianz Parque, que permanece interditado para reformas no gramado.

PALMEIRAS COM CHANCES DE CLASSIFICAÇÃO ANTECIPADA

Atual líder do grupo B, o Verdão chega ao confronto deste sábado buscando voltar a vencer no estadual. Após empate amargo na última rodada frente à equipe do Corinthians no derby paulista, o Palmeiras volta a atuar pelo estadual buscando uma vitória para encaminhar a classificação ao mata-mata.

Em oito partidas disputadas até aqui, o alviverde permanece invicto, sem nenhuma derrota, e acumula 5 vitórias e 3 empates, com um total de 18 pontos conquistados. Em comparação aos demais colocados do grupo, o verdão mantém uma vantagem de quatro pontos para o vice, Novorizontino, e de cinco para a terceira colocada Ponte Preta.

Vale lembrar que o Palmeiras ainda possui um jogo a menos a ser disputado, e tem chances de classificação para a próxima fase ainda nessa rodada. Em caso de vitória frente ao Mirassol, a equipe de Abel Ferreira só precisa de uma derrota da Ponte Preta para já garantir vaga no mata-mata.

Provável escalação: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Zé Rafael, Richard Ríos e Raphael Veiga (Naves); Endrick e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira

LEÃO QUERENDO A LIDERANÇA

O Mirassol chega à décima rodada em uma disputa forte por classificação em seu grupo. Atual segundo colocado do grupo C, a equipe de Mirassol possui 14 pontos conquistados em 9 jogos e está um ponto atrás do líder Bragantino e um ponto à frente da terceira colocada Inter de Limeira.

O leão vem de uma sequência de quatro jogos sem derrota, e precisa vencer caso queira assumir a liderança do grupo, além de torcer para que o Braga tropece em seu confronto na rodada. O leão até aqui acumula 3 vitórias, 5 empates e 1 derrota.

Provável escalação: Muralha; Rodrigo Ferreira, Lucas Gazal, Luis Otavio e Warley; Danielzinho, Gabriel e Chico Kim; Fernandinho, Negueba e Dellatorre. Técnico: Mozart

ARBITRAGEM

Árbitra: Edina Alves

Assistentes: Gustavo Rodrigues de Oliveira e Denis Matheus Afonso Ferreira

Var: Thiago Duarte Peixoto