Em jogo atrasado da quinta rodada do Campeonato Paulista, Internacional de Limeira e São Paulo medem forças na próxima quarta-feira, às 21h35, no estádio Mané Garrincha. Ambas as equipes estão em segundo lugar das suas chaves. Quem vencer o duelo dará um passo importante em busca da classificação para a próxima fase.

Demonstrando bastante respeito ao próximo rival, João Felipe projetou o duelo contra o tricolor do Morumbi.

“A partida contra o São Paulo vai ser um grande jogo para todos nós, principalmente pela fase que estamos vivendo. O São Paulo também quer a vitória e a classificação para a próxima fase. Por isso, acredito que será um duelo bem disputado. Sabemos da grandeza deles, mas temos os nossos objetivos”, destacou o atacante.

Foto: Muller Santos/Divulgação

Na última rodada, a Internacional de Limeira ficou no empate em 0 a 0 diante do Santo André e voltou a figurar na zona de classificação para a próxima fase em virtude do tropeço do Mirassol contra o Palmeiras. João Felipe, que foi titular na partida disputada no estádio Bruno José Daniel, valorizou o ponto conquistado.

“Por mais que sempre almejamos a vitória, o resultado do último jogo, um empate fora de casa contra um time que precisava dos três pontos para seguir vivo na competição, não pode ser desprezado. Foi um ponto que nos recolou na zona de classificação. Também fiquei feliz pela titularidade, pois foi fruto do empenho nos treinos. Sempre procuro dar o meu melhor e analisar as jogadas após os jogos para ver como posso melhorar. Tenho grande expectativa em ajudar o time”, finalizou.