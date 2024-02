É inegável que Breno Lopes é um dos jogadores de confiança de Abel Ferreira no Palmeiras. Eternizado no clube pelo gol do título da Libertadores em 2020, o atacante já entrou em campo 163 vezes com a camisa do Verdão, tendo conquistado 101 vitórias, 37 empates e apenas 25 derrotas, o que totaliza 69,53% de aproveitamento.

Com o gol marcado na última partida contra o Mirassol, onde o Palmeiras venceu pelo placar de 3×1, Breno Lopes chegou ao seu 25º gol pelo clube, sendo 11 deles anotados após os 40 minutos da segunda etapa.

“Eu costumo falar que no Palmeiras todos os atletas precisam estar 100% preparados independente se iniciam a partida ou não. Se eu começo jogando ou entro faltando cinco minutos, o pensamento é o mesmo. Vou deixar sempre tudo dentro de campo para que o Palmeiras conquiste as vitórias”, analisou o jogador que entrou no decorrer da partida em 114 oportunidades.

Vindo da sua melhor temporada pelo Palmeiras onde realizou 59 jogos, tendo marcado oito gols e ajudado com mais quatro assistências, Breno Lopes espera continuar ampliando esses números.

“Estou na minha quarta temporada pelo Palmeiras, um clube que jamais sairá da minha história. Espero continuar ajudando meus companheiros dentro ou fora de campo para que q gente continue atingindo os objetivos propostos pela diretoria e comissão técnica”, finalizou o jogador.

O próximo compromisso do Palmeiras será nesta quarta-feira (28), às 19h30, contra a Portuguesa, pelo Paulistão.