O Palmeiras segue invicto na temporada e está classificado para a próxima fase do Paulistão! Na tarde deste sábado (24), o Verdão recebeu o Mirassol, na Arena Barueri,, pela décima rodada do Campeonato Paulista de 2024.

Os comandados de Abel Ferreira saíram atrás no placar com gol de Rodrigo Ferreira, mas com tentos anotados por Aníbal Moreno, Raphael Veiga e Breno Lopes, o Alviverde Imponente bateu o rival do interior por 3 a 1 e somou mais três pontos no torneio.

PRIMEIRO TEMPO

Foto: Divulgação/Paulistão

O duelo da tarde desre sábado foi marcado por muitas oportunidades para ambos os lados. Jogando diante de seu torcedor, o Palmeiras começou o jogo tentando impor seu ritmo e buscando empurrar o Mirassol para seu campo de defesa. A primeira boa chance veio logo aos quatro minutos, quando Aníbal Moreno serviu Veiga, na direita, que enxergou a marcação chegando. O camisa 23 deu toque sutil de calcanhar para Endrick, que arriscou de longa distância para boa defesa de Muralha.

Entretanto, a intensidade dominante palestrina pouco durou em campo, pois, após a finalização de seu camisa nove, o jogo passou a ficar aberto e foi o Mirassol quem passou a aproveitar melhor os espaços. Aos 13, Chico Kim cobrou escanteio na pequena área e Rodrigo Ferreira, de cabeça, abriu o placar para a equipe do interior. Pouco depois, aos 16, Fernandinho cruzou na segunda trave e Dellatorre cabeceou com perigo, exigindo grande defesa de Weverton para evitar o segundo.

O drama palmeirense, no entanto, durou pouco em Barueri. Isso porque, aos 23 minutos, Luan recebeu de Ríos pelo lado direito e cruzou na área na direção de Aníbal Moreno, que estava livre na marca do pênalti para, de cabeça, empatar o duelo. Na sequência, foi a vez de Flaco López chegar com perigo. O argentino, em frente ao gol, finalizou duas vezes para milagres de Muralha, animando a torcida palmeirense na segunda casa do Verdão.

Deixando a partida ainda mais moivimentada, o Leão, mesmo após sofrer o empate, seguiu criando novas cahnces. Aos 33, Fernandinho recebeu livre na ponta esquerda da área e mandou uma bomba para mais uma boa defesa de Weverton, que salvou o Palestra e mandou para escanteio. O mesmo camisa sete, instantes depois, arriscou da entrada da área e tirou tinta da trave esquerda palestrina.

Já nos minutos finais, Chico Kim bateu falta perigossísima para mais uma grande intervenção do arqueiro alviverde. Os comandados de Abel Ferreira souberam responder com perigo e, nos acréscimos, Endrick acionou Marcos Rocha que, em frente a pequena área, bateu com perigo para mais uma defesa do goleiro mirassolense, fechando a primeira etapa com uma igualdade extremamente movimentada.

SEGUNDO TEMPO

Foto: Divulgação/Paulistão

A etapa complementar começou com um ritmo bem inferior em relação ao que foi visto nos 45 minutos iniciais, mas, logo na primeira oportunidade que teve, o Palmeiras passou a frente do placar. Aos 11 minutos, Faloc López recebeu de Richard Ríos e foi derrubado por Gazal dentro da área. A árbitra Edina Alves Batista marcou a penalidade máxima e, na cobrança Raphael Veiga deslocou o goleiro leonino e virou o jogo. Em seguida, Endrick disparou em contra-ataque e parou em Muralha.

O Mirassol soube responder aos 18, com cabeceio de Luiz Otávio por cima do gol. Depois disso, os leoninos voltaram a levar perigo apenas aos 37, quando Dellatorre bateu cruzado com muito perigo e mandou pela linha de fundo.

Com a vitória bem encaminhada e sem sofrer grandes riscos, bastou ao Palmeiras saber aproveitar os espaços deixados pelo Mirassol para matar o jogo. Aos 44 minutos, Zé Rafael ajeitou de cabeça para Breno Lopes, que saiu em contra-ataque fatal para deslocar o goleiro e ampliar a vantagem aplestrina, fechando o duelo com uma vitória por 3 a 1 do Maior Campeão do Brasil.

SITUAÇÃO NA TABELA

Foto: Divulgação/Paulistão

Com a vitória por 3 a 1 na noite deste sábado (24), em Barueri, o Palmeiras chegou aos 21 pontos e assumiu a ponta geral do Paulistão, superando o Santos, com 19, que joga amanhã. O Verdão está classificado para o mata-mata do toneio. Já o Mirassol se manteve com os mesmos 14 pontos e passa a ocupar a terceira colocação do Grupo C.

PRÓXIMOS PASSOS

O Palmeiras volta a campo nesta quarta-feira (28) em duelo atrasado pela quinta rodada do Paulistão. No Estádio do Canindé, o Verdão medirá forças com a Portuguesa, às 19h30. Por sua vez, o Mirassol também retornará aos gramados contra a Lusa. No sábado (02), pela 11ª rodada, os comandados Mozart Santos encaram a equipe rubro-verde, também no Canindé, às 18h. Depois disso, no domingo (03), o Alviverde Imponente duela contra o São Paulo, no Estádio do MorumBIS! no último clássico da fase de grupos do estadual.