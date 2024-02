Na noite de quarta-feira, 28 de março, o São Paulo venceu o Inter de Limeira por 3 a 0, em Brasília, durante a 5ª rodada do Campeonato Paulista. O jogo sofreu atrasos devido à final da Supercopa do Brasil. Os gols foram marcados por Ferreirinha, Luciano e o astro colombiano James Rodriguez, que acabou de retorna aos gramados.



Primeiro tempo



No primeiro tempo do jogo, o desempenho do time do tricolor paulista não foi excepcional. Apesar de controlar o jogo, a equipe não teve avanços significativos, e o goleiro adversário, Max, sem perigo algum, não foi ameaçado. O Leão não conseguiu aproveitar as falhas na defesa do São Paulo, mesmo com as tentativas sem sucesso de Quirino. O gol de abertura só aconteceu nos acréscimos, quando Aldemir Ferreira driblou o goleiro e marcou.



Segundo tempo



O São Paulo demonstrou uma renovação impressionante em campo e se destacou no segundo tempo, surpreendendo o Internacional de Limeira! Ferreirinha foi o destaque do jogo, ajudou a compor melhor o segundo tempo. A tensão aumentou aos 35 minutos, quando Luciano marcou o segundo gol, com uma brilhante assistência de James Rodriguez, que entrou em campo poucos minutos antes. O talentoso colombiano não parou por aí, fechando com chave de ouro ao marcar o terceiro e último gol de cabeça.



Classificação



Após vencer o Leão, o São Paulo assume a liderança do grupo D, com 18 pontos, igualando-se ao Novorizontino, que desce para a segunda posição. Enquanto isso, o Inter de Limeira permanece em segundo lugar, com três pontos a menos que o líder Bragantino, e empatado em pontos com o Mirassol, que ocupa o terceiro lugar.



Próximo Jogos



O Inter de Limeira enfrentará o Ituano no sábado (02) às 20h, no estádio Major Levy Sobrinho. No domingo (03), teremos o Choque-Rei, com o São Paulo jogando em casa contra o Palmeiras no MorumBIS, também às 20h.