O Vila Nova venceu o Rio Branco, do Espírito Santo, por 1 a 0 na última terça-feira (12) e está garantido nas quartas de final da Copa Verde 2024. Na próxima fase, o Tigre enfrentará o rival Goiás na disputa por uma vaga na semifinal do torneio regional. Antes disso, o time comandado pelo técnico Higo Magalhães faz o jogo de ida da semifinal do Campeonato Goiano, diante da Aparecidense, neste sábado (16), às 16h.

Confiante, o zagueiro Anderson Conceição quer ver a equipe ainda mais concentrada em todas as competições e respeitando os adversários que terão na reta final.

“Comemoramos a vaga na semifinal do Goiano, assim como o resultado na Copa Verde também é bastante positivo. Mas não tem como perder o foco, é pensar em jogar rumo à final. Temos jogo decisivo toda semana, não há tempo para pensar em outras coisas. Queremos repetir o que fazemos durante os treinos, sabendo que do outro lado tem sempre um oponente de respeito”, avaliou.

Titular em dez das 11 partidas que fez com o Vila Nova no Campeonato Goiano, Anderson Conceição já marcou um gol e tem 85% de eficiência nos passes por jogo.

“Penso que estou conseguindo agregar muita coisa dentro de campo, e fora dele também. Busco sempre compartilhar a experiência que tenho com todos os meus colegas, sobretudo os mais jovens. Às vezes, ter um mental forte faz toda a diferença em grandes jogos”, salientou.

Aos 34 anos, Anderson Conceição é um dos atletas com maior bagagem no atual elenco do Vila Nova. Questionado sobre a responsabilidade de liderar os companheiros em campo, o defensor trata o assunto com naturalidade.

“Sei exatamente o que esperam de mim, em cada partida eu preciso ir além do desempenho como zagueiro, preciso dividir o que aprendi ao longo desses anos como atleta profissional também. Tenho uma boa relação com todos do grupo, então isso deixa tudo mais fácil”, concluiu.