Na noite desta quarta-feira (3), O Palmeiras vai a Argentina enfrentar o time do San Lorenzo em partida válida pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. A bola rola ás 21h30 ( horário de Brasília) no estádio Pedro Bidegain.

No último sábado o Palmeiras fez a primeira partida da final do Campeonato Paulista, o verdão foi derrotado pelo santos por 1 a 0. O Palmeiras e o San Lorenzo estão no grupo F junto com o Liverpool (URU) e o Independente Del Valle (EQU).

Como chega o San Lorenzo

A equipe Argentina que está na nona posição do Campeonato Argentino vem com a seguinte escalação.

Provável time: Facundo Altamirano; Agustín Giay, Jhohan Romaña, Gastón Campi e Gonzalo Luján; Cristian Ferreira, Iván Leguizamón e Elian Irala; Adam Bareiro, Nahuel Barrios e Malcom Braida. Técnico: Rubén Insúa

Como chega o Verdão

Sem os principais pilares do time , um provável time do palmeiras para o confronto conta com esse provável time

Provável time: Marcelo Lomba, Garcia, Gustavo Gómez, Naves e Vanderlan; Fabinho, Gabriel Menino e Luis Guilherme; Breno Lopes, Rony e Lázaro. Técnico: Abel Ferreira.

Calendario

A primeira partida do Palmeiras como mandante nesta Libertadores será no dia 11 de Abril, contra o Liverpool, do Uruguai. Antes disso, o alviverde e ainda faz a segunda partida da final do Campeonato Paulista, contra o Santos no dia 7

Abel Ferreira

Endrick, Murilo e Raphael Veiga foram citados por Abel Ferreira ao falar dos planos de avaliar o desgaste do elenco para escolher quem estará em campo nesta quarta-feira

"Eu tive reunião com a comissão técnica e disse que a gente só tomaria a decisão depois desse jogo. Vocês viram que entraram jogadores descansados e teremos que fazer uma análise. Tiveram jogadores da Seleção que não dormiram, tiveram o jet-lag – disse o técnico no último domingo."

Onde assistir

O duelo terá transmissões dos canais TV Globo e ESPN, (TV por assinatura) além do streaming Star+ (streaming)