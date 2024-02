O Palmeiras é líder geral do Campeonato Paulista de 2024! Na noite desta quarta-feira (28), o Verdão foi ao Canindé enfrentar a Portuguesa e triunfou por 2 a 0 no Clássico das Colônias. Os gols da vitória palestrina foram marcados por Flaco López e Gabriel Menino.

Com a vitória, os comandados de Abel Ferreira chegaram aos 24 pontos, ultrapassaram o Santos, com 22, e assumiram o topo da tabela geral do maior estadual do país.

PRIMEIRO TEMPO PEGADO!

Foto: Divulgação/Palmeiras

A primeira etapa do Clássico das Colônias foi marcado por um duelo muito intenso no Canindé. Com muitas faltas para ambos os lados, as equipes protagonizaram jogo movimentado, com boas chances para os dois lados e amplo domínio palestrino.

O Verdão contou com pelo menos 70% da posse de bola na maior parte do confronto. Endrick finalizou três vezes com perigo e Raphael Veiga teve a melhor chance da equipe. Em boa cobrança de falta, o camisa 23 parou em bela intervenção do goleiro Thomazella.

A Lusa buscou responder com a categoria de Victor Andrade, que se destacava atuando pelo lado esquerdo. Na primeira chegada dos donos da casa, Maceió ganhou de Piquerez, mas não conseguiu finalizar. Depois disso, Weverton se atrapalhou em cobrança de falta e quase fez contra, fechando os primeiros 45 minutos com um empate sem gols no Canindé.

VITÓRIA PALESTRINA!

Foto: Divulgação/Paulistão

A segunda etapa teve início truncado, até que, aos 14 minutos, o árbitro Thiago Luis Scarascati foi acionado pelo VAR para analisar uma possível expulsão de Victor Andrade por pisão em Luan. O juiz optou por aplicar o cartão vermelho ao jogador lusitano e, com um a mais em campo, o Palmeiras passou a tomar conta do jogo.

O primeiro gol do Verdão veio aos 21 minutos, quando, após chegada da Portuguesa, Weverton saiu com velocidade e acionou Endrick em um contra-golpe falat. O camisa jnove abriu o jogo com Marcos Rocha, que cruzou na área. Caio Paulista escorou e, de cabeçã, Flaco López conpletou com matesria para abrir o placar.

Precisando pontuar para manter seus sonhos vivos no Paulistão, os donos da casa partiram ao ataque e, com um a menos, passaram a dar espaço para os comandados de Abel Ferreira, que, nos acréscimos, concluiram a vitória com um golaço de Gabriel Menino.

SITUAÇÃO NA TABELA:

Com a vitória diante da Portuguesa, o Palmeiras chegou aos 24 pontos e assumiu a liderança geral do Campeonato Paulista de 2024, superando o Santos, com 22. Já a Portuguesa perde uma oportunidade importante no torneio. Lutando ao mesmo tempo contra o rebaixamento e pela classificação no Grupo A, a Lusa se mantém com sete pontos, um a frente da zona de rebaixamento. Mesmo perto do descenso, a Portuguesa ocupa a segunda colocação de seu grupo.

PRÓXIMOS PASSOS:

Foto: Divulgação/Palmeiras

Lutando contra o rebaixamento e pela classificação, a Portuguesa volta a campo neste sábado (02), diante do Mirassol, no Estádio do Canindé. A bola rola às 18h.

Já o Palmeiras, líder geral do Paulistão, vai ao MorumBIS para mais um clássico. Os comandados de Abel Ferreira disputarão o segundo Choque-Rei da temporada, às 20h, tendo a oportunidade de, com uma combinação de resultados, eliminar o Tricolor Paulista do campeonato estadual. Ambas as partidas serão válidas pela 11ª rodada do Paulistão.