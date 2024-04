O Palmeiras não terá missão fácil para buscar o tetra-campeonato da Conmebol Libertadores em 2024. O Verdão, semifinalista em cinco das últimas seis edições do torneio teve, na opinião de muitos, o grupo mais complicado dos últimos anos do clube na atual edição do torneio mais importante das Américas.

Maior campeão brasileiro da competição ao lado de São Paulo, Santos, Grêmio e Flamengo, o Palmeiras está no Grupo F do torneio, ao lado de Independiente del Valle (Equador), San Lorenzo (Argentina) e Liverpool (Uruguai) em um grupo que soma 56 participações na competição.

Palmeiras

Foto: Divulgação/Palmeiras

Cabeça de chave no Grupo F, o Palmeiras é, sem dúvidas, um dos clubes mais tradicionais da Conmebol Libertadores. Fundado em agosto de 1914, o Verdão é a equipe brasileira com participações no toneio, conquistando três títulos em 24 disputas.

Com 234 jogos e 132 vitórias na Conmebol Libertadores, o Palmeiras ergueu o caneco em 1999, 2020 e 2021, as duas últimas já na Era Abel Ferreira, que buscará o seu tri-campeonato a frente do Alviverde Imponente.

Com 451 gols na história da Libertadores, o Verdão conta com seu camisa 10, Rony, como goleador máximo do clube na história da competição. Apelidado carinhosamente como Rústico, o atacante balançou as redes 21 vezes no torneio atuando pela equipe que disputará sua nona Copa seguida, atingindo um recorde entre times brasileiros.

O Palmeiras também alcança outros recordes na história recente do torneio. A equipe se tornou o time com mais gols (196), mais vitórias (59) e terceiro time com mais jogos (94) nas últimas dez edições de Libertadores, além de estar presente em todas as semifinais desde 2020.

Entretanto, mesmo com excelentes números e grande favoritismo, a vida palestrina não será fácil no torneio. Isso porquê o técnico Abel Ferreira, em decorrência das finais do Paulistão, deve poupar titulares na estreia da equipe na competição, já nesta quarta-feira (03), diante do San Lorenzo, na Argentina.

Independiente del Valle (Equador)

Foto: Divulgação/Independiente del Valle

Conhecido como mata gigantes, o Independiente del Valle é uma das grandes sensações do futebol sul-americano nos últimos. Bi-campeão da Conmebol Sudamericana em 2018 e 2022, esta útilma contra o Sâo Paulo Futebol Clube e vencedor da Recopa em 2023 contra o Flamengo, os equatorianos disputarão sua décima edição de Libertadores na história.

Finalista em 2016, o del Valle tem a seu favor uma altitude de 2.700 metros para duelos como mandante na Libertadores. Líder do Campeonato Equatoriano com 11 pontos em cinco jogos, a equipe soma 62 partidas no torneio mais importante do continente, com 27 vitórias, 15 empates e 20 derrotas, anotando, ao todo, 91 gols na competição.

Entre seus destaques, a equipe equatoriana conta com o meio-campista Junior Sornoza, ex-Corinthians, o atacante Lautaro Díaz, autor de um dos gols na conquista da Sudamericana de 2022, e o goleiro Moíses Ramirez.

San Lorenzo (Argentina)

Foto: Divulgação/San Lorenzo

O San Lorenzo, da Argentina, ganhou muita notoriedade no futebol sul-americano ao decorrer da última década. Time de coração do Papa Francisco, o El Ciclón tem como taças mais importantes de sua história as conquistas da Copa Mercosul de 2001, da Copa Sul-Americana de 2002 e da Copa Libertadores de 2014.

Nono colocado no Grupo B do Campeonato Argentino, o time de Almagro soma, ao todo, 18 participações no torneio, com 138 jogos e 50 vitórias, marcando 167 gols. A equipe tem o ídolo Beto Acosta, com oito tentos anotados, como maior artilheiro do clube na competição.

Sem grandes estrelas no elenco, o San Lorenzo é comandado pelo técnico argentino Rúben Insúa, que foi campeão da Conmebol Sudameriacana de 2002. 12 anos depois, a equipe se sagraria campeã inédita da Copa Libertadores sob comando do Patón Edgardo Bauza.

Liverpool (Uruguai)

Foto: Divulgação/Liverpool

Equipe mais modesta do grupo, o Liverpool do Uruguai soma apenas quatro participações na Conmebol Libertadores. A equipe disputou 10 partidas pelo torneio, com duas vitórias, dois empates e seis derrotas. Ao todo, foram nove gols marcados e nunca passou pela fase de grupos.

A equipe de Montevideo se classificou para a Conmebol Libertadores 2024 após ser campeã do torneio Clausura, da Liga Uruguaia em 2023. Na temporada atual, o time comandado pelo ex-atacante Emiliano Alfaro ocupa a 13ª colocação da primeira fase do campeonato nacional.

Calendário do Grupo

Rodada 1:

Liverpool x Independiente del Valle

San Lorenzo x PALMEIRAS

Rodada 2:

Independiente del Valle x San Lorenzo

PALMEIRAS x Liverpool

Rodada 3:

Liverpool x San Lorenzo

Independiente del Valle x PALMEIRAS

Rodada 4:

Liverpool x PALMEIRAS

San Lorenzo x Independiente del Valle

Rodada 5:

PALMEIRAS x Independiente del Valle

San Lorenzo x Liverpool

Rodada 6:

PALMEIRAS x San Lorenzo

Independiente del Valle x Liverpool