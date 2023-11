Palmeiras terá desfalques importantes para duelo contra o América-MG

O Palmeiras se aproxima cada vez mais do Dodeca Brasileiro. Líder a três rodadas do fim, o Verdão contará com desfalques importantes para o duelo diante do América-MG, em seu 35° compromisso pelo Brasileirão.

Suspensos pelo terceiro cartão amarelo no empate em 2 a 2 diante do Fortaleza, o lateral-direito Mayke e o técnico Abel Ferreira desfalcam o Verdão nesta quarta-feira (29). Auxiliar-técnico de Abel, João Martins também faz parte desta lista, foi amarelado e não estará a disposição contra o América-MG. Com isso, o Aliianz Parque deve ver um Palmeiras comandado por Vitor Castanheira, responsável pela ligação à base e pelas bolas paradas do Alviverde.

Outro desfalque importantíssimo para o líder do Brasileirão é o zagueiro e capitão Gustavo Gómez. O paraguaio foi expulso diante do Leão do Pici após cometer falta em Calebe, que iria sair frente a frente com Weverton, goleiro do Verdão, em um momento onde os paulistas perdiam por 1 a 0.

Além dos quatro desfalques, juntam-se a lista Dudu (cirurgia no joelho direito) e Gabriel Menino (cirurgia no tornozelo direito), Luan (lesão na coxa direita) e Luis Guilherme (dores na coxa esquerda). Com isso, o Palmeiras deve enfrentar o América-MG, nesta quarta-feira (29), às 21h30, no Allianz Parque com: Weverton; Marcos Rocha, Murilo e Piquerez; Arthur (Breno Lopes), Zé Rafael, RIchard Ríos, Raphael Veiga e Vanderlan (Breno Lopes); Endrick e Breno Lopes (Rony).