Na noite desta quinta-feira (04), o Cruzeiro estreia na Copa Sul-Americana e volta a competir no cenário continental após ausência de 5 anos, a última aparição foi na Libertadores no ano de 2019.

A Raposa viajou até o Equador para enfrentar a Universidad Católica, no estádio Olímpico Atahualpa, em quito. Além do adversário, o Cruzeiro enfrentará a altitude de 2.850 metros acima do nível do mar.

A partida está marcada para às 21h (horário de Brasília) e ambas equipes buscam a vitória para largarem na frente no grupo B.

Cabuloso com dois desfalques

Atravessando a final do campeonato mineiro contra seu maior rival, a equipe comandada por Nicolás Lárcamon deve poupar Arthur Gomes e Dinenno por desgaste físico.

Com isso o Cruzeiro deve vir à campo com: Rafael Cabral; William (Gasolina), Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon (Lucas Villalba); Lucas Romero, Lucas Silva (José Cifuentes) e Matheus Pereira (Mateus Vital); Robert, Álvaro Barreal e Rafael Elias.

Universidad Católica em boa fase

O adversário da Raposa vem de um bom início de campeonato nacional e de goleada na última rodada.

O técnico Jorge Celico tem todos seus jogadores a sua disposição e deve escalar: Rafael Romo; Gregori Minda, Gustavo Vallecilla, Fausto Grillo e Layan Requelme; Kevin Minda, Facundo Martínez e Luciano Nieto; Kevin Quevedo, Ismael Díaz e John Cifuente.

Retrospecto do confronto

É a primeira vez que as equipes se enfrentam, porém a Raposa tem um excelente aproveitamento contra times equatorianos.

Em 13 oportunidades venceu 8, empatou e perdeu 2, o que representa uma porcentagem de 72%.

Arbitragem