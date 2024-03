O Cruzeiro teve sua chave definida no sorteio da Copa Sul-Americana 2024, na noite desta segunda-feira (18), em Luque, no Paraguai. O grupo do time celeste é o B, e os adversários são Union La Calera (CHI), Alianza (COL) e Universidad Católica (EQU).

A Raposa irá estrear fora de casa no Equador, contra o Universidad Católica-EQU. A partida acontecerá na semana do dia 03/04. Já o primeiro jogo da equipe mineira no Mineirão pela Sul-Americana será contra o Alianza (COL) na semana do dia 10/04.

CONFIRA A TABELA DO CRUZEIRO NA COMPETIÇÃO:

Rodada 1: Universidad Católica (EQU) x Cruzeiro - semana do dia 03/04

Rodada 2: Cruzeiro x Alianza (COL) - semana do dia 10/04

Rodada 3: Unión La Calera (CHI) x Cruzeiro - semana do dia 24/04

Rodada 4: Alianza (COL) x Cruzeiro - semana do dia 08/05

Rodada 5: Cruzeiro x Unión La Calera (CHI) - semana do dia 15/05

Rodada 6: Cruzeiro x Universidad Católica (EQU) - semana do dia 29/05

MATA A MATA DA SULA

Playoffs: 17/7 e 24/7

Oitavas: 14/8 e 21/8

Quartas: 18/9 e 25/9

Semifinal: 23/10 e 30/10

Final: 23/11

CRUZEIRO EM COMPETIÇÕES INTERNACIONAIS

O Cruzeiro teve sua última participação em competições internacionais em 2019, na Copa Libertadores da América, onde foi eliminado pelo River Plate nas oitavas de final da competição. Na Copa Sul-Americana, a Raposa participou em 2017, sendo eliminada nos pênaltis pelo Nacional (PAR) na primeira fase.

O ano em que o Cruzeiro foi mais longe na Sul-Americana foi em 2004 e 2005, chegando às oitavas de final, porém sendo eliminado pelo Internacional e Vélez Sarsfield (ARG), respectivamente. Quanto à Libertadores, o time mineiro conquistou o título duas vezes, em 1976 e 1997, derrotando o River Plate e o Sporting Cristal nas finais, respectivamente.

Foto: Staff Images/Cruzeiro

ADVERSÁRIOS DO CRUZEIRO NO GRUPO B

UNION LA CALERA:

A equipe chilena estará participando de uma competição internacional apenas pela quinta vez em sua história. Sua melhor campanha foi em 2020, quando chegou às oitavas de final da Sul-Americana.

Atualmente, o La Calera ocupa a décima terceira colocação no campeonato chileno, com apenas quatro pontos em quatro jogos. O estádio da equipe é o Nicolás Chahuán Nazar, que possui um gramado sintético.

UNIVERSIDAD CATÓLICA-EQU:

O time equatoriano retorna à competição após dois anos e estará disputando-a pela oitava vez em sua história. Sua melhor participação foi em 2019, quando foi eliminado pelo Independiente nas oitavas de final da Sul-Americana.

No campeonato equatoriano, o Universidad Católica ocupa a 3ª colocação, com sete pontos em três jogos. O time conta com a altitude a seu favor, jogando no Estádio Olímpico Atahualpa, a 2580 metros acima do nível do mar.

ALIANZA -COL:

A equipe colombiana terminou na oitava colocação na liga local, garantindo assim sua vaga na competição. O Alianza passou pelo América de Cali para se classificar para a fase de grupos.

No campeonato colombiano, o Alianza ocupa a 16ª colocação, com 12 pontos em 12 jogos. A equipe mudou de sede em janeiro de 2024, trocando a cidade de Barrancabermeja por Valledupar na Colômbia. O atual camisa 10 da equipe é o colombiano Sherman Cárdenas, que teve passagens pelo Atlético Nacional e pelo rival do Cruzeiro, o Atlético Mineiro.