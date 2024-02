O Cruzeiro conheceu sua primeira derrota no Campeonato Mineiro. A Raposa perdeu de 2 a 0 para o América-MG, diante de quase 40 mil torcedores no Mineirão, pela quinta rodada do Estadual. Para complicar ainda mais a situação, o time estrelado não consegue levar a melhor desde o clássico de 2021. De lá para cá, foram oito jogos realizados e o Coelho venceu todos os confrontos.

O lado esquerdo foi bastante explorado, mas a lentidão nas transições e demais erros custaram caro. O primeiro gol aconteceu após Matheus Pereira segurar demais e acabou errando o passe pelo meio. Apesar dos pesares, Nicolás Larcamón reconhece que a derrota ajuda na preparação e acredita que até em um mês o time estará em bom nível.

“Foi uma noite com muitas oportunidades para a gente. É um resultado que traz coisas importantes para nos prepararmos para o futuro. Acho que tivemos um bom desempenho até o gol do rival. Uma jogada onde encontram a diferença e abrem o resultado a seu favor. Eu sei que estamos em uma etapa de construção. Precisamos aprender com este jogo, e estou convencido de que em três semanas a um mês estaremos em um nível muito bom”.

O técnico reforçou que o América jogou de igual para igual e citou o jogo do Athletic, da segunda rodada, como exemplo, além de lembrar a fase de construção.

"Tem certos momentos do jogo que esses aspectos melhoram pra gente. Sei que hoje a sensação é que tem que melhorar a resposta depois do gol do rival. O time se sentia muito bem no jogo, sabia que estava tendo bom desempenho, isso também é importante. O rival desta noite jogou de igual para igual, mas não acho que tinha um momento a favor. No jogo contra o Athletic também estávamos desfavoráveis no placar, e conseguimos empatar. Hoje, a análise que faço é que tem como melhorar, especialmente à frente do gol do rival, que também jogou bem. O time se sentia bem jogando. Estamos em um momento de construção".

Larcamón ainda tentou explicar as mudanças feitas na parte ofensiva. João Pedro chegou a entrar no lugar de Robert, que acabou sentindo aos 31 do primeiro tempo. Na reta final, o jovem acabou dando lugar para Rafael Elias. Todas pensando em uma única coisa: profundidade e dinâmica.

“William entrou o Gasolina, que nos últimos jogos entrou, fez gol, assistência, foi uma cartada importante para nossa equipe que tem um momento onde já pedia isso. João, hoje tem a situação do Rafa Silva que não estava em condição. Rafael Elias que estava voltando depois de uma complicação no braço. Não tem um centroavante nominal para pensar nessa situação, com Rafa no banco poderíamos pensar numa variante para substituir o Juan (Dinenno). Mas em todos os casos tentamos buscar diferentes situações, para ter mais profundidade, mais disposição, mais dinâmica”.

Umas das substituição esperada era do zagueiro Neris. Amarelo e com algumas entradas duras durante o confronto, camisa 27 deu lugar para Ian Luccas. Romero acabou indo para a zaga e, no fim, acabou sendo expulso por deixar o cotovelo. Além do volante, Larcamón ainda terá os desfalques de Marlon e Matheus Pereira, por conta do acúmulo de cartões amarelos.

“Estou convencido que no próximo jogo teremos um bom desempenho (no próximo jogo). Ainda não tem uma zaga titular. É uma posição onde os zagueiros direitos tem boa competência. João Marcelo foi muito bom, um dos mais consistentes. Neris é um jogador importante, faz muito bem a função e o que eu peço pra ele. E Zé Ivaldo estava suspenso, mas no domingo já volta ao time e faz um bom desempenho. Estou procurando, tentando ver em cada jogo quem está em melhor condições”.

O Cruzeiro segue na liderança do grupo A, com 10 pontos, um a mais que o Tombense. No próximo domingo (18), o time estrelado irá encarar o Democrata GV, no Mamudão, às 18h30 (de Brasília)