Para voltar a erguer um troféu continental, algo que não acontece desde 1997, com o título da Recopa Sul-Americana, o Cruzeiro se prepara para encarar o grupo B da Copa Sul-Americana 2024. Pela frente estão equipes pouco tradicionais no cenário sul-americano, como Universidad Católica (EQU), Unión La Calera (CHI) e Alianza FC (COL).

Cruzeiro

Longe da competição desde 2017, o Cruzeiro retorna à Sul-Americana como grande time de seu grupo. A expectativa é que a equipe brasileira desbanque seus adversários e passe como primeiro colocado para os playoffs da Copa Sul-Americana.

A Raposa se classificou para o torneio após concluir o Campeonato Brasileiro de 2023 na 14° colocação, algo interessante para um time que vinha de acesso da Série B e tinha como principal objetivo se manter na elite do futebol brasileiro.

Ainda sem títulos da Sula, a equipe celeste tenta superar suas duas melhores campanhas na história da competição, em 2004 e 2005, quando parou nas oitavas de final.

A equipe chilena que fica localizada na cidade de La Calera vem crescendo nos últimos anos, tanto no cenário chileno, como no cenário sul-americano. Tecnicamente é o principal adversário do Cruzeiro no grupo.

Em 2023, no Campeonato Chileno, os Rojos concluíram sua campanha na 8° colocação. Além disso, a equipe já participou da Sul-Americana em 3 oportunidades, sendo a melhor delas em 2020, quando o time parou nas oitavas de final. Já nesta temporada de 2024, o time não iniciou bem o campeonato e aparece apenas na 13° colocação com 5 pontos em 6 partidas disputadas.

Para esta edição, o time chileno deposita suas esperanças em César Perez, jovem meio-campista de 21 anos, que possui passagens pela seleção de base do Chile, e antes do Unión La Calera, atuou pelo Magallanes, também do Chile. Além do jovem, Gabriel Hauche, veterano centroavante argentino de 37 anos também compõe o elenco para dar experiência á equipe.

Universidad Católica

A equipe equatoriano sediada em Quito precisa ser olhada com atenção pela sua altitude de 2.850 metros. No cenário nacional, a Universidad Catolica de Quito não é uma das grandes forças, mas é um time emergente que tenta dar seus primeiros passos no cenário continental.

Para dificultar a vida de seus adversários, a Univesidad Católica de Quito conta com Facundo Martínez, experiente camisa 10 de 39 anos. Além dele, o ponta-esquerda Ismael Diaz é constantemente convocado para a seleção da Costa Rica.

No Campeonato Equatoriano, a equipe iniciou bem e nas primeiras 4 rodadas aparece 4° colocação, com 10 pontos conquistados.

O grande azarão do grupo, o antigo Alianza Petrolera mudou de nome para Alianza FC e sede para Valledupar. A razão das alterações é pelo clube alegar não ter recebido auxílio financeiro das autoridades locais.

Sendo assim, se tratando de um novo clube, em um novo local, a equipe tenta reescrever sua história e conta com o veterano meio-campista Shermán Cardenas, de 34 anos, que possui passagens por times brasileiros, como Atlético Mineiro e Vitória, além do atacante colombiano Michael Rangel.

Calendário do Grupo

Rodada 1:

Alianza FC x Unión La Calera

Universidad de Quito x Cruzeiro

Rodada 2:

Unión La Calera x Universidad de Quito

Cruzeiro x Alianza FC

Rodada 3:

Unión La Calera x Cruzeiro

Alianza FC x Universidad de Quito

Rodada 4:

Alianza FC x Cruzeiro

Universidad de Quito x Unión La Calera

Rodada 5:

Cruzeiro x Unión La Calera

Universidad de Quito x Alianza FC

Rodada 6:

Cruzeiro x Universidad de Quito

Unión La Calera x Alianza FC