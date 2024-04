O técnico Abel Ferreira aprovou o empate do Palmeiras diante do San Lorenzo, pela primeira rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores.

No Nuevo Gasómetro, o treinador entrou em campo com equipe completamente alternativa, saiu atrás, mas com golaço de falta marcado por Piquerez, buscou o empate e somou um ponto importante na competição.

"É sempre bom sair com a sensação de que a equipe lutou, jogou, criou. Estamos aqui porque nunca desistimos. Queríamos começar com uma vitória, não foi possível, mas levamos uma sensação positiva, com uma equipe que não tem um ritmo de jogo, mas é para isso que treino", analisou em pergunta do repórter Pedro Cunha, da Vavel Brasil.

"Acho que fica uma sensação positiva. Não conseguimos mais, mas o San Lorenzo é supercompetitivo. Para primeiro jogo e nossa caminhada nessa competição fizemos melhor que ano passado, quando iniciamos com derrota. Dar parabéns aos meus jogadores, eu confio neles e quem entrou foi muito bem. Estão de parabéns pela atitude e pelo jogo que fizemos aqui", completou.

Ao explicar mudanças na escalação alviverde, Abel fez questão de dizer que não poupou atletas, mas apenas realizou um controle de carga para manter a alta intensidade.

"Felizmente demos uma boa resposta, demos ritmo a esses jogadores, queríamos mais opções. Último jogo que tivemos em casa tivemos jogadores machucados e teremos agora uma grande final, convoco nossos torcedores", comentou.

O Verdão volta a jogar pela competição na próxima quinta-feira (11), quando recebe o Liverpool, do Uruguai. Antes disso, a equipe de Able Ferreira disputa domingo, também no Allianz Parque, a final do Paulista contra o Santos. O time precisa reverter o 1 a 0 sofrido na ida para conquistar o tricampeonato consecutivo.