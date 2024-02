Após ficar no empate sem gols contra o Platense no último sábado, o Boca Juniors agora vai em busca de seus três primeiros pontos no Campeonato Argentino diante do Sarmiento nesta quinta-feira (1), em confronto válido pela segunda rodada, às 19h (horário de Brasília) no estádio Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires.

Na tabela de classificação do Grupo B da Copa da Liga Profissional, os Xeneize ocupam a sétima colocação com apenas um ponto conquistado.

Dessa forma, o Boca Juniors também tenta sua primeira vitória nesta atual temporada para entrar de vez na zona de classificação para os mata-mata do Campeonato Argentino.

Após ser derrotado para o Fluminense na final da Libertadores do ano passado, os Xeneize perderam a chance de se classificar para a próxima edição do torneio continental, ao ser eliminado para o Estudiantes de La Plata nas semifinais da Copa da Argentina e da Copa da Liga Argentina na reta final de 2023.

No entanto, a primeira fase de Campeonato Argentino, também chamada de Copa da Liga Profissional, será a primeira missão do time comandado pelo técnico Diego Martínez de retornar à principal competição de clubes da América do Sul em 2025.

Pela fase de grupos da Sul-Americana, o Boca Juniors será cabeça de chave e pode ter como adversário o Cruzeiro, que eliminado pelo clube portenho nas quartas de final da Libertadores em 2018.

Antes da estreia do Campeonato Argentino, os Xeneize disputaram dois amistosos na pré-temporada e venceram o Gimnasia y Tiro de Salta e o Talleres de Córdoba, respectivamente.

Boca Juniors terá vários desfalques para enfrentar o Sarmiento nesta quinta-feira.

Para essa segunda rodada, o técnico Diego Martínez terá que lidar com os desfalques de Leandro Brey, Nicolás Valentini, Cristian Medina e Equi Fernández, que seguem com a seleção argentina no torneio Pré-Olímpico.

Além deles, o Boca Juniors também não vai poder contar com o meio-campista Valentín Barco, que rumou para o Brighton & Hove Albion, da Inglaterra nesta atual janela de transferências do futebol europeu.

Do mesmo modo, os Xeneize ainda terão mais tres ausências confirmadas para o confronto diante do Sarmiento e tratam-se do zagueiro Marcos Rojo, o lateral-esquerdo Marcelo Saracchi e do atacante Exequiel Zeballos, que estão entregues ao departamento médico e ficam de fora da partida desta quinta-feira.

Vale lembrar que o Boca não vai mandar seus jogos na Bombonera, pois o estádio está interditado desde o final do ano passado, no confronto entre Argentina e Uruguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Provável escalação do Boca Juniors contra o Sarmiento

Romero; Advíncula, Lema, Figal e Fabra; Campuzano, Pól Fernández e Juan Ramírez; Ezequiel Bullaude, Langoni e Merentiel.