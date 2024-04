Na noite desta quarta-feira (03), o Palmeiras foi à Argentina e visitou, no Estádio Pedro Bidegain, também conhecido como Nuevo Gasómetro, a equipe do San Lorenzo, em partida válida pela primeira rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores.

Jogando com equipe alternativa, o Verdão saiu atrás do placar com gol de Romanã e, de falta, empatou com um golaço de Piquerez, fechando o duelo entre argentinos e brasileiros com um empate em 1 a 1.

Superioridade argentina!

Foto: Divulgação/Libertadores

Jogando com equipe alternativa, o Palmeiras apresentou dificuldades para apresentar seu melhor futebol no Nuevo Gasómetro. O Verdão começou o duelo tentando ter o domínio da posse de bola, mas sem grande efetevidade, os donos da casa passaram a encontrar espaços e levaram muito perigo aos palestrinos.

Logo aos 17 minutos, Leguizamon fez cruzamento na medida para Barrios, que cabeceou tiranto tinta da meta alviverde. No minuto seguinte, foi a vez de Cristian Ferreira arriscar da entrada da área para linda defesa de Lomba, que mandou para escanteio. Na cobrança, o mesmo levantou com precisão para Romaña, que cabeceou sem chances de defesa para o goleiro palestrino e abriu o placar.

Depois disso, os argentinos ainda chegaram com Campi, Leguizamón e Ferreira, mas não souberam aproveitar as oportunidades para ampliar o placar. Do outro lado, o Verdão levou perigo apenas aos 36, quando Rony acertou uma bicicleta para defesa de Altamirano. Em seguida, o Palmeiras passou a ter mais volume, mas não conseguiu incomodar os donos da casa, fechando a primeira etapa com vitória por 1 a 0 do Ciclón.

Verdão busca o empate

Foto: Divulgação/Libertadores

Precisando reverter o resultado em território argentino, o técnico Abel Ferreira promoveu a entrada de dois titulares no início da segunda etapa. Piquerez e Flaco López , inicialmente poupados para a final do Paulistão, entraram em campo aos seis minutos. Sete depois, Aníbal Moreno e Luís Guilherme também foram acionados pelo treinador português.

Com a entrada do quarteto, os brasileiros apresentaram grande melhora e passaram a levar perigo ao gol argentino. A primeira grande oportunidade veio aos 15 minutos, quando Flaco López ajeitou para Rony, que, na pequena área, mandou para fora e quase empatou o duelo. Depois disso, mesmo com grande volume, o Verdão chegava, mas tinha dificuldades em calibrar o último passe.

Aos 27, Piquerez cruzou na segunda trave e Gustavo Gómez cabeceou pela linha de fundo. Três minutos depois, Ríos encontrou Rony livre na área, mas o camisa 10 errou o domínio e não conseguiu arrematar. Os argentinos responderam com muito perigo com Herazo e Barreiro, mas, quando tudo parecia piorar, Piquerez empatou o duelo em linda cobrança de falta e deixou tudo igual na Argentina!

Situação na tabela

Com o empate na Argentina, Palmeiras e San Lorenzo ocupam a primeira e segunda colocação do grupo F da Libertadores empatados com um ponto. Independiente del Valle (Equador) e Liverpool FC (Uruguai) ainda não jogaram na rodada.

Próximos compromissos

Foto: Divulgação/Conmebol Libertadores

A jornada palestrina na caça pelo tetra continuará na Copa Libertadores na próxima quinta-feira (11), às 21h, diante do Liverpool do Uruguai, pela segunda rodada da fase de grupos do toneio, quando o San Lorenzo medirá forças com o Independiente del Valle, na qurta-feira (10), no Equador.

Antes disso, o Verdão vai a campo na busca pelo tri-campeonato Paulista consecutivo. Os comandados de Abel Ferreira disputam a finalíssima do Paulistão neste domingo (07), em casa, às 18h. Para ser campeão no tempo normal, o Alviverde precisa vencer por dois gols de diferença. Uma vitória mínima leva a decisão aos pênaltis e em caso de empate ou derrota, o Santos se tornará o novo Campeão Paulista.