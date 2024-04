O Palmeiras se reapresentou na manhã desta segunda-feira (01), na Academia de Futebol, após a derrota por 1 a 0 para o Santos, na Vila Belmiro, pelo jogo de ida da final do Campeonato Paulista. A volta será no domingo (07), no Allianz Parque, às 18h, mas, antes disso, o Alviverde terá compromisso importante na Conmebol Libertadores.

Na parte interna do centro de excelência, os titulares fizeram atividades de recovery como musculação, botas pneumáticas, massagem e piscina com água quente. O restante foi a campo e realizou trabalhos técnicos e táticos sob os olhares da comissão de Abel Ferreira. Principal novidade da reapresentação foi o meio-campista Rômulo, contratado junto ao Novorizontino, que treinou pela primeira vez com o grupo palestrino.

“Hoje é meu terceiro dia aqui. Quando eu cheguei, todo mundo me recepcionou muito bem, conversando, e me senti muito tranquilo. Fico muito feliz em fazer parte deste grupo, desta família. Ontem fui junto com o elenco ver o jogo da final. Estou começando a acompanhar a equipe e estou muito feliz por começar os treinos e me enturmar”, disse Rômulo.

"Tudo chama a atenção. Confesso que é muita informação para assimilar. Graças a Deus, estou conseguindo fazer as coisas da maneira certa, cumprir todas as obrigações. Estou alegre com a estrutura. Surpreende bastante, acho que nem conheci tudo ainda. Mas estou feliz em estar aqui, contente para começar a trabalhar e começar a ir para os jogos”, afirmou o jovem de 22 anos, que assinou com o Alviverde até o fim de 2028.

Inscrito na Conmebol Libertadores, Rômulo pode fazer sua estreia pelo Palmeiras já nesta quarta-feira (03), quando a equipe enfrenta o San Lorenzo, da Argentina, no Estádio Nuevo Gasométro, em Buenos Aires, pela primeira rodada da fase de grupos da competição. Novo camisa 20 do Verdão, o meio-campista projetou sua estreia na principal competição de clubes do continente.

"Quero estar junto com o elenco já nesse jogo (contra o San Lorenzo-ARG, na quarta-feira, às 21h30, em Buenos Aires-ARG). Estou bem fisicamente, já vinha em uma batida de jogos, então estou muito bem. Se for para acontecer de jogar, me sinto pronto”, destacou, antes de agradecer o carinho da Família Palmeiras.

“Muito importante receber esse carinho da torcida. Pretendo retribuir dentro de campo, atuando da melhor maneira possível, fazendo grandes jogos, gols, assistências, ajudando a equipe. Fico muito feliz mesmo pelo carinho de todos e espero continuar assim”, finalizou.