O técnico Alessandro Telles já começou a trabalhar à frente do Brasil de Pelotas, com vistas à disputa da Série D. O profissional falou a respeito da estrutura do clube e do início das atividades sob seu comando.

"Todos sabem da grandeza do Brasil de Pelotas. Mas além de sua tradição, a instituição oferece ótimas condições de trabalho para os seus profissionais. Demos o pontapé inicial com relação aos treinos e esperamos que na estreia da Série D diante do Concórdia, estejamos prontos", disse o técnico.

No grupo H, além dos dois clubes estão Avenida, Barra SC, FC Cascavel, Cianorte, Hercilio Luz e Novo Hamburgo. Por contar exclusivamente com equipes do Sul do país, Alessandro conceitua a chave como uma das mais disputadas do torneio.

"A força dos times do Sul é reconhecida em todo o país. Um grupo que conte somente com agremiações dessa região, certamente será duríssimo. Vamos nos esforçar da maneira mais intensa possível para alcançar o nosso objetivo na competição", finalizou Alessandro.