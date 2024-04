Palmeiras e Santos se enfrentam neste domingo (07) pelo jogo de volta do Campeonato Paulista de 2024. Sem o titular Julio Furch nos treinos da semana, Carille teve que escolher um substituto para seu centroavante neste decisão.



Durante o primeiro tempo do jogo de ida, o atacante argentino acabou sentindo e foi substituído por Morelos. Após exame de imagem, foi constatada uma inflamação no tendão e músculo adutor esquerdo. Furch realizou sessões de fisioterapia em dois períodos durante a semana e acabou não participando de nenhum treino.

Embora o jogador tenha progredido bem, ainda não foi decidido se estará apto para participar da decisão. A estimativa é de pelo menos duas semanas para a recuperação desse tipo de lesão, com isso, se o atacante for relacionado para o jogo será no sacrifício. Como resultado, Alfredo Morelos treinou com a equipe titular durante toda a semana, destacando-se e marcando gols nos treinos táticos.

(Foto: Raul Baretta / Santos FC)

Para a lateral direita, o técnico do Peixe testou Aderlan e JP Chermont nos primeiros treinos, porém, o Menino da Vila deve retornar ao banco com a volta de Aderlan. O lateral ficou de fora da maior parte do mata-mata do Paulistão devido a uma lesão na coxa esquerda, retornado no segundo tempo do jogo de ida da final.

Durante a última sexta-feira, Carille liderou um treino tático com a equipe titular que vinha sendo utilizada ao longo da semana. O treinador trabalhou movimentações defensivas em jogadas aéreas, pois possivelmente essa deverá ser a principal arma do adversário para a final.

Com chances da final ser decidida nas penalidades, caso o Palmeiras vença por um gol de diferença, a equipe treinou cobranças de pênaltis ao fim do treinamento, além disso, houve um foco em jogadas de bola parada direta ou ensaiada.

Provável escalação: João Paulo; Aderlan, Joaquim, Gil e Felipe Jonatan; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Guilherme e Alfredo Morelos.