Marcelo Fernandes celebra vitória e avalia peso do resultado: "Era uma final"

Na noite desta quinta-feira (09), o Santos venceu o Goiás pela 33ª rodada e se afastou ainda mais da zona de rebaixamento. Com a vitória no final da partida em Goiânia, o Peixe chegou a 41 pontos e abriu uma vantagem de quatro pontos em relação ao Cruzeiro, que está na zona de rebaixamento (Z4). Mesmo assim, o treinador Marcelo Fernandes não quer dar oportunidade para o azar.

"Empatamos com uma equipe dificílima que é o Cuiabá, sabíamos que seria um jogo difícil. A molecada está de parabéns, os jogadores estão atrás do objetivo. Estão fazendo o que a gente pede. Vitória maiúscula. Temos ainda muito o que chegar no campeonato. Pés no chão e continuar trabalhando"

O treinador comemorou bastante a vitória sobre o Goiás, com um gol de Julio Furch no final do segundo tempo, e elogiou o empenho dos jogadores.

"Representa o tamanho do Santos, o que esses jogadores estão fazendo pelo clube. A sinergia de todos dentro do mesmo espaço, da mesma bolha. Estão concentrados há dois dias, nada é por acaso. O pessoal de fora está dando a retaguarda, está sendo crucial. Era uma final, o importante é somar pontos. Jogamos muito contra o Red Bull e não conseguimos o ponto."

O treinador do Santos fez questão de elogiar a habilidade do Goiás nas jogadas aéreas, reconhecendo a capacidade da equipe adversária nesse aspecto. Ele ressaltou que, durante o jogo desta quinta-feira, realizado na Serrinha, sua própria equipe enfrentou momentos de ansiedade.

"A questão não é nem demorar. O forte do Goiás é a bola aérea. A linha defensiva fez uma das melhores partidas do clube. Tanto o Nonato como o Jean Lucas fechavam a linha no meio. Procuramos fechar esses cruzamentos. No contra-ataque, tivemos ansiedade. Estávamos cientes de que teríamos que marcar muito, o Nonato foi até onde deu, o Lucas Lima entrou bem, o Mendoza também. O planejamento foi traçado e bem executado. Quem está entrando, está indo bem. Sentimos a falta do Soteldo."

O próximo jogo do Santos será o clássico San-São contra a equipe do São Paulo, no domingo, às 18h30, na Vila Belmiro."