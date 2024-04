Com direito a Arena Pernambuco lotada neste sábado (6), o Sport faturou a sua 44ª taça do Campeonato Pernambucano 2024, após empatar com o Náutico sem gols, mas, vencer no agregado por 2 a 0.

Começo disputado, mas sem gols

O jogo começou com Sport mostrando queria game, que não iria se prender a vantagem do agregado. Do outro lado, não era diferente, porém o desespero era notório no Náutico, que diferente do adversário, precisava vencer ou empatar para levar para as penalidades.

Com isso, os minutos iniciais foram de cautela de ambos os lados até porque não adiantava ir com muita sede ao pote. Aos sete, Lucas Lima mandou um lindo lançamento na esquerda, na cabeça de Romarinho, que finalizou para fora. Na sequência veio a resposta do Timba, com Arnaldo cruzando na medida na área, a bola quase sobrou para Paulo Sérgio cabecear, mas nada de rede.

Vale ressaltar que o Náutico teve várias chances de contra-ataque, mas faltava capricho na hora de finalizar e um pouco mais de velocidade. Aos 37, Alan Ruiz erra um passe e entrega a bola nos pés de Paulo Sérgio, que avançou para a área, mas, na hora de bater, mandou por cima do gol. Sem mudanças, o árbitro mandou as equipes zeradas para os vestiários.

Sem gols, mas com Sport campeão

Na volta do intervalo, o Sport decidiu somente administrar a vantagem e cansar os adversários. Ruim para o Náutico, que viu Caíque França se tornar o seu carrasco e maior pesadelo. Aos nove, Patrick Allan cruza na medida e Evandro dá um toquezinho pelo alto. Caíque França ia levando na cobertura, mas conseguiu evitar o que seria o gol do Timba.

Na sequência, Barletta dispara em velocidade pelo meio e toca para Romarinho, que domina e chuta bem longe do gol. Aos 35, já tinha gritos de “bicampeão” na Arena. O Náutico ainda tentou pelo alto, mas sem sucesso. Então o árbitro, aos 48, soou o apito e sagrou o Sport campeão pernambucano mais uma vez.

Público e renda

O estádio recebeu 45.500 pessoas, com uma renda recorde de R$ 2.339.685.

Próximos desafios

Ambas equipes voltam a campo na quarta-feira (10) para mais uma decisão, mas, agora pelas quartas de final da Copa do Nordeste. O Sport volta a atuar na Arena de Pernambuco, dessa vez contra o Ceará ás 21h30. Já o Náutico vai a Salvador encarar o Bahia, também no mesmo horário.