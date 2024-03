Nesta quarta-feira (13), o Sport venceu o Murici-AL nas penalidades, por 5 a 4, após o empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, em jogo válido pela segunda rodada da Copa do Brasil. Luciano Castán anotou para o Leão. Do outro lado, Alex Moreira fez para os visitantes.

Morno e sem grandes emoções

A partida começou movimentada e bem estudada entre ambas equipes. Porém, o Leão mantinha mais bola no pé, criando boas chances e tenta ser fatal nelas. Aos 18, Alan Ruiz toca na medida para o zagueiro Luciano Castán finalizar no cantinho e colocar o Sport na frente. Na sequência, Barletta dá toque de letra para Felipinho, que finge o chute, mas na hora de aproveitar a brecha da defesa do Murici, decide tocar para a área. Atrás no marcador, Murici buscou sair pra jogo, mas não conseguiu mais criar boas chances, sendo uma presa fácil. Aos 36, o meia Dinda recebe passe em profundidade e tem espaço para avançar, mas, abusou na lentidão e, quando foi finalizar, mandou muito mal. Sem mudanças, o Sport foi para o intervalo com vitória parcial.

Sport não aproveita as chances, Murici empata

Na volta do intervalo, o Sport tentou ser mais ofensivo, já o Murici buscava ser fatal nas suas chances. Aos seis, Lucas Lima, meia do Sport cruza na medida para Barletta, que, sozinho, chuta para fora. A chuva começou a dar as caras na Arena de Pernambuco, com o gramado molhado, alguns jogadores do Murici optaram por trocarem as chuteiras.

Na reta final a partida se desenhava preguiçosa, cheia de erros de lado a lado. Para consolação, era melhor para o Sport, que já estava classificado pela vitória parcial contra o Murici. Mas, aos 48, tudo mudou, Morais, no último lance, cruza para a área, a bola passa por todo mundo e Alex Moreira se joga para embrulhar para o fundo das redes, deixando tudo igual.

Fazendo valer, o velho ditado do futebol: Quem não faz leva. A equipe do Murici empatou no último minuto, na sua única finalização a gol e dessa forma a partida terminou em 1 a 1 e foi parar nas penalidades máximas.

Leão avança nas penalidades

Nas penalidades máximas o Sport acertou todas as suas cobranças com Gustavo Coutinho, Lucas Lima, Tití Ortíz, Chrystian Barletta e Fabricio Domínguez. Já o Murici acertou as suas quatro primeiras, mas Juan Palacios isolou a chance de zebra do time e confirmou a classificação do Sport.

Mas e como fica?

Classificado, o Sport aguarda seu próximo adversário na Copa do Brasil através de sorteio da CBF, ainda sem data marcada para ocorrer.

Punição do STJD é cumprida

O Sport realizou seu primeiro jogo com portões fechados após ser julgado pelo STJD (Supremo Tribunal de Justiça Desportiva) no último dia 12. A pena foi de oito