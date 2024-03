A Arena Pernambuco será palco do confronto entre rivais pela sexta rodada da Copa do Nordeste às 21h30 (horário de Brasília). Na cidade de Recife, o Sport recebe o Náutico e partida pode ser uma prévia da final do Campeonato Pernambucano já que as equipes se enfrentarão pelo título.

Por conta do ataque de torcedores do Sport contra os jogadores do Fortaleza, está partida não terá público como forma de punição determinada pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva.

De olho na classificação

A equipe do Sport acumulou dez pontos em cinco jogos e tem retrospecto positivo. O Leão venceu o Altos por 2 a 1 no Lindolfinho, empatou com o Fortaleza por 1 a 1 na Arena Pernambuco e derrotou o Itabaiana por 2 a 1 no Batistão.

O Náutico chega para o confronto com um histórico de empates e derrota na Copa do Nordeste e soma cinco pontos em cinco rodadas. Nas últimas 3 partidas, enfrentou o Ríver e perdeu por 1 a 0 no Estádio dos Aflitos, empatou por 1 a 1 com o Vitória no Barradão e também ficou no 0 a 0 contra o Ceará.

Provável escalação para o duelo:

Sport: Caíque França, Pedro Lima, Cassiano, Luciano Castán, Felipinho, Felipe, Lucas Lima, Alan Ruiz, Chrystian Barletta, Romarinho e Gustavo Coutinho.

Técnico: Mariano Soso.

Náutico: Vagner, Arnaldo, Guilherme Matos, Rafael Vaz, Diego Matos, Marco Antônio, Lorran, Patrick Allan, Thalissinho, Ray Vanegas e Paulo Sérgio.

Técnico: Allan Aal.

Retrospecto recente:

Náutico 1 a 0 Sport - Campeonato Pernambucano 2024

Náutico 0 a 2 Sport - Campeonato Nordestão 2023

Náutico 2 a 2 Sport - Campeonato Pernambucano 2023

Sport 2 a 1 Náutico - Campeonato Brasileiro Série B 2022

Arbitragem da partida:

Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade

Árbitros Assistentes: Luanderson Lima dos Santos e Paulo de Tarso Bregalda Gussen.

Quarto Árbitro: Tiago Nascimento dos Santos.