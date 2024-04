Autor de um dos gols na goleada por 6 a 0, Pablo destaca poder do Athletico

Pablo marcou o quarto gol do Athletico-PR sobre o Rayo Zuliano na partida que terminou em goleada do Rubro-Negro por 6 a 0 e falou sobre o ano da equipe.

"Representa muito para a gente quando você sobe o nível, é um ano muito importante para o clube, conseguimos ser campeões paranaense jogando muito bem e agora vai começar o Campeonato Brasileiro, a Sul-Americana já vai para terceira rodada e a gente tem sempre que estar aumentando o nível", disse o atacante Pablo, que marca seu quinto gol em seis jogos que esteve em campo.

O atacante de 31 anos aproveitou para destacar a força equipe jogando na Ligga Arena. "Sabemos da responsabilidade, sabemos do poder que temos jogando aqui dentro da arena e temos sempre que aproveitar isso, acho que quando você sobe o nível você tem sempre que tentar manter"

(Foto: José Tramontin/athletico.com.br)

Pablo falou também sobre o técnico Cuca, que vive bom momento na equipe

Este foi o sétimo jogo de Cuca comandando a equipe, com sete vitórias, 23 gols marcados e apenas dois gols sofridos, o treinador estreou no dia 10 de março e completa um mês comandando a equipe.

"Sou suspeito de falar, trabalhei com o Cuca no São Paulo, tenho uma relação muito próxima com ele, com a comissão, já conhecia ele, é um cara super do bem, super agregador, que quer crescer, que é Athleticano e sabe a responsabilidade que é trabalhar no clube do coração, e ele está dando a vida e ta fazendo tudo que é necessário para que a gente possa vencer, se adaptou muito rápido ao clube, entendeu como é o sistema do clube, como são os processos do clube e com certeza vai nos ajudar muito", opinou o atacante sobre o novo treinador do Furacão.

O Athletico volta a campo no próximo domingo (14), às 16h (Horário de Brasília), a equipe recebe na Ligga Arena o Cuiabá, que foi campeão mato-grossense e está invicto na temporada.