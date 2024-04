Após estrear bem fora de casa ao vencer por 4 a 1 o Sportivo Ameliano, o Athletico-PR recebe em sua casa, a Ligga Arena, nesta terça-feira (9), às 21h30 (Horário de Brasília) o Rayo Zuliano, da Venezuela, que estrou com derrota para o Danubio por 2 a 0.

A equipe treinada por Cuca vem em bom momento, por que além da vitória na estreia e de ser o líder do Grupo E pelo saldo de gols, o Furacão conquistou o bicampeonato paranaense no fim de semana e agora jogará em casa pela fase de grupos da Sul-Americana para manter o bom momento e chegar bem para a estreia no Brasileirão no fim de semana contra o Cuiabá.

O Athletico se vencer fica numa situação confortável no Grupo E, com 6 pontos, e a depender do saldo da equipe ficará com a liderança.

Com a iminência do Brasileirão o Athletico deve poupar jogadores

(Foto: José Tramontin/athletico.com.br)

Em meio a uma sequência de jogos, o técnico Cuca deve poupar alguns jogadores e dar rodagem ao elenco, devem entrar na equipe para a partida os paraguaios Mateo Gamarra e Romeo Benítez, além dos argentinos Di Yorio e Cuello.

Quem retorna a equipe é o zagueiro Pedro Henrique, que não jogou no final de semana pelo paranaense por estar suspenso.

Erick e Pablo que não jogaram a estreia do Furacão devem vir a campo, diferente de Thiago Heleno e Fernandinho que deverão ser poupados devido a idade avançada, e por se tratar de um confronto mais fácil.

A equipe vem a campo com Mastriani entre os selecionados, o atacante fez dois gols na estreia e está na lista de artilheiros, empatado com Charlis Ortiz, do Metropolitanos e Maximiliano Romero, do Argentinos Juniors.

Além do atacante, o Furacão entrará com Zapelli e Esquivel, que tiveram bastante destaque na primeira rodada.

Provável escalação: Bento, Léo Godoy, Kaique Rocha, Pedro Henrique e Esquivel (Fernando); Hugo Moura, Erick e Zapelli; Julimar, Cuello e Mastriani.

Rival do Athletico vive crise sem fim

(Foto: Divulgação/ Rayo Zuliano)

A equipe venezuelana não vive boa fase na atual temporada, com sua última vitória no tempo normal tendo acontecido dois meses atrás, em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Venezuelano, contra a Portuguesa, que terminou em 3 a 1.

Desde a última vitória, a equipe disputou 12 jogos, perdeu oito e empatou três, sendo um deles o empate contra o La guaira pela fase de qualificação para os grupos da Sul-Americana, em que a equipe venceu nos pênaltis.

A equipe se encontrar na décima segunda posição de 14 times do campeonato local e terá uma difícil tarefa ao enfrentar o Athletico em sua casa.

Provável escalação: Daniel Valdés; Angel Faria, Hermes Rodríguez, Diego Melean (Penilla) e Albert Barboza (Jaider Julio); Edwin Castro e Andruaw Araujo; Padron, Gilmar Martinez e Saimon Ramirez; Armando Araque.

Primeiro confronto entre as duas equipes

Será o primeiro confronto entre as duas equipes na história, que já possuem o próximo confronto com data marcada, será pela quarta rodada da Sul-Americana, no dia 8 de maio, às 19h (Horário de Brasília), na Venezuela, no Estádio José Encarnación Romero.

Transmissão

A partida tem transmissão do SBT no canal aberto para todo o Brasil, ESPN, na TV fechada, e Star+ nos serviços de streaming. É possível acompanhar a partida lance a lance em tempo real também na VAVEL.

Arbitragem

Árbitro: Ivo Mendez (BOL)

Assistente 1: Carlos Tapia (BOL)

Assistente 2: Ruben Flores (BOL)

VAR: Joel Alarcon (PER)