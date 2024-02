Invicto no Campeonato Paranaense, o Athletico-PR venceu o Cascavel por 1 a 0, na Ligga Arena, pela sétima rodada da fase de grupos da competição. O atacante Pablo marcou o único gol da partida. Com o resultado, o Furacão segue na liderança e soma 17 pontos. O Aurinegro fica na sexta posição, com nove.

Athletico abre placar no primeiro tempo

Em jogo equilibrado e de poucas chances, o Athletico controlou o primeiro tempo e não deu espaços para o Cascavel. Mastriani tentou fazer o dele, aos 28 minutos, mas o atacante desperdiçou a chance finalizando a bola para fora.

Apenas aos 39 minutos, Pablo abriu o placar. Na jogada do Furacão, Fernandinho fez o cruzamento pela esquerda e o atacante cabeceou firme para estufar as redes do goleiro Gianezini.

Jogo disputado no segundo tempo

No retorno para a etapa final, ambas as equipes continuaram produzindo poucas jogadas na Ligga Arena. Em questão de advertência com o árbitro, a diferença é de que Athletico e Cascavel cometeram bastante faltas. Ao todo, Furacão recebeu quatro cartões amarelos, e o Cascavel, três.

Próximo jogo

O Athletico visita o Londrina, no próximo sábado (10), às 16h, no Estádio do Café. No domingo (11), o Cascavel visita o São Joseense, também às 16h, no Estádio Municipal do Pinhão.