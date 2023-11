Athletico e Vasco empatam sem gols no Campeonato Brasileiro

Neste sábado (25), Athletico e Vasco ficaram no empate sem gols na Ligga Arena,, em Curitiba. Com o resultado, os clubes somaram apenas um ponto a mais no Campeonato Brasileiro.

Logo no primeiro minuto, o Athletico levou perigo ao arco vascaíno com um chute de fora da área de Christian, por cima do gol. Pouco depois, foi a vez de Willian Bigode levar perigo e acertar o travessão. Ainda no primeiro tempo, Vitor Bueno deixou Canobbio cara a cara com o goleiro, mas o chute do uruguaio foi para fora.

E aos 36′, uma ótima jogada quase terminou com um golaço. Erick fez lindo lançamento para Willian, que recebeu na área e rolou para Christian. O chute saiu raspando a trave.

Bento garante o resultado no segundo tempo

A segunda etapa começou com o Vasco pressionando e Gabriel Pec teve a chance de inaugurar o marcador, mas Bento fez boa defesa e garantiu o zero no placar.

A última boa chance aconteceu nos acréscimos, quando Praxedes pegou de primeira dentro da área e acertou a rede pelo lado de fora. Alguns torcedores chegaram a gritar gol, mas a bola saiu.

Agenda

O resultado deixa o Furacão com 51 pontos, enquanto o Cruzmaltino chegou aos 42.

A equipe do Furacão volta a campo na próxima quinta-feira (30), contra o Cruzeiro, no Mineirão. O Vasco, por sua vez, joga na terça-feira (28), contra o Corinthians, em São Januário.