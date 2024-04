Fernando Diniz celebra reencontro com a torcida

A noite dessa terça-feira (09) foi de vitória tricolor no Maracanã. O Fluminense venceu o Colo Colo por 2 a 1, com gols de Marquinhos e Germán Cano (Fluminense); Guillermo Paiva (Colo Colo).

Após o fim da partida, Fernando Diniz e Martinelli cederam entrevista coletiva e falou um pouco sobre o que entendeu desse jogo.

Reencontro com a torcida e analise

"Foi um jogo que o adversário soube valorizar muito a nossa vitória, jogaram bem. Tentaram de tudo para dificultar as coisas para a gente. Eu acho que o gol de bola parada veio pela dificuldade de encaixar a marcação, mas corrigimos isso durante a partida.

O reencontro com a torcida, a gente estava ansioso, pois faz a diferença. Compareceram e fizeram a diferença a nosso favor.

A nota triste fica pela lesão de Lelê. Infelizmente, muito provavelmente ele ficara de fora por algum tempo."

Escolha por Martinelli na zaga

"Eu acho que com André e Martinelli a gente tem mais velocidade na saída. Obviamente que a gente fica exposto, mas e um risco calculado."

Marquinhos

"Eu subi ele no São Paulo, depois ele teve uma lesão no cruzado e só voltou a jogar fora do clube, mas e um jogador já conhecido e não e nenhuma surpresa. Eu acredito que fara uma boa temporada e fara a torcida tricolor muito feliz."

Versatilidade de Martinelli

"Martinelli foi muito bem como zagueiro. Ele só não joga de goleiro comigo. Já jogou de atacante, de 10... Essa versatilidade dele é importante. Com ele, nós ganhamos mais ritmo na saída. Ganhamos mais agressividade. Então acho que funcionou. Isso não significa que ele vai jogar todos os jogos dessa forma. Obviamente a gente fica mais exposto."

Cano e Ganso de volta

"É importante tê-los de volta. São jogadores que são peças fundamentais. Conhecem o nosso jeito de jogar. Ficam muito à vontade. É sempre muito bom pode contar com os dois. A qualidade técnica e característica de cada é exímia. Temos um dos maiores goleadores do mundo e um jogador que tem uma qualidade técnica que dispensa comentários."

Próximos passos

O Fluminense volta a campo no próximo sábado (13), quando recebe em casa o Bragantino, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

Pela Libertadores, o Tricolor volta a jogar apenas daqui quatro partidas, quando enfrentará o Cerro Porteño fora de casa pela terceira rodada da fase de grupos.