Fluminense e Grêmio entram em campo pelo último jogo do Campeonato Brasileiro

Fluminense e Grêmio se enfrenta nesta quarta-feira (6), às 21h30, no Maracanã, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo conta com a despedida de dois jogadores da equipe carioca. Nino e André fazem seus últimos jogos com a camisa da equipe tricolor.

A ida do zagueiro já é quase certa para a equipe da Premiere League, o Nottingham Forest , a ida do volante também está quase certa para outra equipe Inglesa, o Liverpool. Este jogo será a despedida do time no Maracanã na temporada, que logo após irá viajar para Jidá, na Arábia Saudita, pelo Mundial de Clubes da FIFA.

Situação na tabela

Já classificados para a Libertadores, o Fluminense está na sétima colocação, com 56 pontos, e está de olho na preparação para o mundial de clubes.

O Grêmio ainda tem objetivos para serem alcançados, a equipe gaúcha precisa vencer hoje para não correr o risco de perder a vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Vindo do jogo de despedida da Arena do Grêmio, de Luís Suarez, contra o Vasco, está partida será o último jogo da equipe tricolor no ano.

Provável escalação

O técnico Fernando Diniz teve todos os titulares à disposição. A principal novidade foi o lateral-direito Samuel Xavier, que será relacionado e deve ganhar alguns minutos diante do Grêmio. Ainda é dúvida se ele começará de titular ou não.

O Fluminense não contará com o atacante Lelê, que apesar de ter a sua permanência encaminhada junto ao Tricolor, recebeu o terceiro cartão amarelo na rodada anterior e terá que cumprir suspensão automática.

A provável escalação do Fluminense tem: Fábio; Guga (Samuel Xavier), Nino, Felipe Melo, Marcelo; André, Martinelli, Ganso; Keno, Arias e Cano.

Quem está fora: Lelê, suspenso, Jorge (joelho direito), Gustavo Apis (joelho esquerdo).

Pendurados: Alexsander, David Braz, Diogo Barbosa, Guga, Keno, Leo Fernández, Marlon e Martinelli.

O Grêmio terá o desfalque de Bruno Alves, que cumpre suspensão por ter levado o terceiro cartão amarelo contra o Vasco. Fábio não viajou e também está fora da partida. Por outro lado, Carballo, Kannemann e o João Pedro retornam. O zagueiro volta ao time titular e o lateral-direito é dúvida. O volante deve ficar na reserva para Pepê ganhar sequência.

Provável escalação: Caíque; Gustavo Martins (João Pedro), Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê e Cristaldo; Nathan Fernandes, Ferreira e Luis Suárez.

Desfalques: Felipe Scheibig, Geromel, João Pedro e Mila (lesionados); Fábio (preservado); Bruno Alves e Nathan (suspenso)

Pendurados: Galdino, Mila, Geromel, Ferreira, Gabriel Grando, Kannemann, Carballo, João Pedro, Suárez e Fábio.